Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 Banka çalışma saatleri ile Finansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası kaça kadar açık?

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Akbank tarafından yapılan açıklama şöyle:
"Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz."
Akbank müşterilerine gönderdiği son bilgilendirme mesajında 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren şubelerinde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurmuştu.
DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Denizbank tarafından müşterilere gönderilen mesajda:
"Değerli Müşterimiz, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla, 12 Nisan Pazartesi itibariyla şubelerimizdeki mesai saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 olarak değişmiştir."
Denizbank tarafından gönderilen son bilgilendirme mesajında:
"Değerli Müşterimiz, 14 Ocak Perşembe itibariyla şubelerimizdeki mesai saatlerinin 09:00 - 17:00 olarak düzenlendiğini bilginize sunarız. Bankacılık işlemlerinizi öncelikli olarak MobilDeniz, Internet şubemiz, DenizKartım ve fastPay uygulamaları üzerinden veya ATM'lerimizden gerçekleştirebilirsiniz." denilmişti.
QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
QNB Finansbank tarafından yapılan açıklama şöyle:
"Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ile 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir"
QNB Finansbank'ın son bilgilendirme mesajında
"Değerli Müşterimiz, Türkiye genelinde şubelerimiz 18 Ocak 2021 itibariyla hafta içi 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasinda hizmet vermeye başlayacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.