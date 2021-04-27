Bankalar kapanacak mı, açık mı olacak? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında bankalar çalışacak mı? Banka çalışma saatleri 2021

Türkiye, 17 günlük tam kapanma sürecine geçiyor. 29 Nisan ila 17 Mayıs aralığını kapsayacak olan tam kapanma sürecine dair detaylar ise araştırılmaya başlandı. Bunların başında, tam kapanma sokağa çıkma yasağında bankalar açık mı, kapalı ve çalışacak mı soruları geliyor. Bu işletmelerde işi olan vatandaşlar, tam kapanmada banka çalışma saatleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile tam kapanmada bankalar kapalı mı, açık mı ve saat kaça kadar çalışıyor konuları netlik kazandı. İşte, tam kapanmada bankalar açık mı, kapalı mı olacak konusuyla ilgili gelişmeler