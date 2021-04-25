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Haberler Yaşam Bankaların güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları
Giriş Tarihi: 25.04.2021 10:04 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 10:05

Bankaların güncel bugün ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç-taşıt-

Bankaların güncel ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi süreci ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirirken, bu süreçte bankaların kredi paketlerine olan talep arttı. Geçtiğimiz günlerde TCMB Merkez Bankası faiz kararı sonrasında değişikliğe gidilmediğini duyurunca çeşitli nedenler dolayısıyla krediye ihtiyaç duyan vatandaşlar en düşük faizli krediyi veren bankaların araştırmasına çıktı. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-konut-ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların güncel kredi faiz oranları

Bankaların güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

Bankaların ne kadar sorusu ihtiyaç sahibi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Pandeminin getirdiği ekonomik olumsuzluklar kredi paketlerine olan talebi arttırdı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank başta olmak üzere bankaların ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları merak konusu oldu. Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte 2021 ihtiyaç-taşıt-

Bankaların güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,58

Taşıt kredisi: %1,54

Konut kredisi: %1,37

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Bankaların güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,51

Taşıt kredisi: %1,50

Konut kredisi: %1,32

Bankaların güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,79-2,22

Taşıt kredisi: %1,80

Konut kredisi: %1,50-1,79

Bankaların güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

ING BANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,64-1,69

Taşıt kredisi: %1,79

Konut kredisi: %1,49-1,69

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