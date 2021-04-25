Bankaların kredi faiz oranları ne kadar sorusu ihtiyaç sahibi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Pandeminin getirdiği ekonomik olumsuzluklar kredi paketlerine olan talebi arttırdı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank başta olmak üzere bankaların ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları merak konusu oldu. Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte 2021 ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları…