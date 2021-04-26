Bankaların güncel kredi faiz oranları yayınlandı: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankların güncel kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıldan beri devam eden pandemi süreci ekonomik anlamda pek çok olumsuzluğu da beraberinde getirdi. Yaşanan bu ekonomik olumsuzluktan doğrudan etkilenen vatandaşlar, bu süreçte bankaların kredi paketlerine talebi arttırdı. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-konut-ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların güncel kredi faiz oranları