Bankaların güncel kredi faiz oranları yayınlandı: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi süreci ekonomik olarak problemleri beraberinde getirmiş, bu durum vatandaşların bankaların kredi paketlerine olan talebini arttırdı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank başta olmak üzere pek çok banka uygun faizli kredi paketleri açıkladı. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-konut-ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların güncel kredi faiz oranları