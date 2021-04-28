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Haberler Yaşam Bankaların güncel kredi faiz oranları yayınlandı: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?
Giriş Tarihi: 28.04.2021 11:39 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 11:40

Bankaların güncel yayınlandı: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel ile ilgili haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi süreci ekonomik olarak problemleri beraberinde getirmiş, bu durum vatandaşların bankaların kredi paketlerine olan talebini arttırdı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank başta olmak üzere pek çok banka uygun faizli kredi paketleri açıkladı. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-konut-ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların güncel kredi faiz oranları

Bankaların güncel kredi faiz oranları yayınlandı: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların ne kadar sorusu ihtiyaç sahibi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Pandeminin getirdiği ekonomik olumsuzluklar kredi paketlerine olan talebi arttırdı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank başta olmak üzere bankaların ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları merak konusu oldu. Bankaların güncel ? İşte 2021 ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları…

Bankaların güncel kredi faiz oranları yayınlandı: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,58

Taşıt kredisi: %1,54

Konut kredisi: %1,37

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Bankaların güncel kredi faiz oranları yayınlandı: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,51

Taşıt kredisi: %1,50

Konut kredisi: %1,32

Bankaların güncel kredi faiz oranları yayınlandı: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,79-2,22

Taşıt kredisi: %1,80

Konut kredisi: %1,50-1,79

Bankaların güncel kredi faiz oranları yayınlandı: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

ING BANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,64-1,69

Taşıt kredisi: %1,79

Konut kredisi: %1,49-1,69

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