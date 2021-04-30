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Haberler Yaşam Bankaların kredi faiz oranları 2021: Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank (ihtiyaç taşıt konut kredisi) güncel faiz oranları ne kadar?
Giriş Tarihi: 30.04.2021 14:14 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 14:39

Bankaların 2021: Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank (ihtiyaç taşıt konut kredisi) güncel faiz oranları ne kadar?

Nisan ayında bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri için faiz oranları güncellendi. Koronavirüs sebebiyle ekonomik anlamda sıkıntı çeken vatandaşlar uygun fiyatlı kredi paket fırsatlarını araştırıyor. Tam bu noktada beyaz eşya, mobilya gibi birçok ihtiyaç için kredi çekmek isteyen vatandaşlar bankaların güncel sorguluyor. Başta kamu bankaları olmak üzere hem özel hem devlet bankaları pandemi sürecinde pek çok uygun kredi paketi duyurdu. Buna göre; Bankaların güncel ? İşte güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ile ilgili detaylar

Bankaların kredi faiz oranları 2021: Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank ihtiyaç taşıt konut kredisi güncel faiz oranları ne kadar?

Bankaların son günlerde milyonların gündemine gelen konu oluyor. Son olarak bankalar tarafından güncellenen faiz oranları ile ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faizi için cazip fırsatlar sunan bu oranlar araştırılıyor. Pandemi dolasıyla ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlar uygun kredi fırsatlarını sorgularken Garanti, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank gibi tüm bankaların güncel sorusuna yanıt arıyor. Buna göre; Bankaların ne kadar? İşte güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları!

Bankaların kredi faiz oranları 2021: Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank ihtiyaç taşıt konut kredisi güncel faiz oranları ne kadar?

BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

, bankalar tarafından belirli dönemlerde güncellendi. Bireysel ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinden yararlanmak isteyenler bankaların şöyle;

HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den

VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

Taşıt kredisi: %1.50'den

İhtiyaç kredisi %1.51'den

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Bankaların kredi faiz oranları 2021: Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank ihtiyaç taşıt konut kredisi güncel faiz oranları ne kadar?

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

Tüketici kredisi: %1.51'den

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,65

Taşıt kredisi: %1,55-1,60

Konut kredisi: %1,45

Bankaların kredi faiz oranları 2021: Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank ihtiyaç taşıt konut kredisi güncel faiz oranları ne kadar?

GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,79-2,22

Taşıt kredisi: %1,80

Konut kredisi: %1,50-1,79

YAPI KREDİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,89-2,57

Taşıt kredisi: %1,65

Konut kredisi: %1,50

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