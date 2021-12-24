Bankaların kredi faiz oranları düştü mü? İşte 24 Aralık 2021 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları güncel listesi!

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşların son dönemde gözü kulağı kredi faiz oranları güncel listesine çevrildi. Merkez Bankası'nın politika faizindeki indirimiyle beraber kamu bankaları da konut kredilerinde ciddi faiz indirimleri yapmıştı. Hal böyleyken vatandaşlar "Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank (İhtiyaç, konut, taşıt) Kredi faiz oranları düştü mü, ne kadar, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Özellikle düşük faizli ve uzun vadeli krediler vatandaşların ilgisini çekiyor. Peki, 24 Aralık Kredi faiz oranları düştü mü, ne kadar, son durum ne? İşte Aralık ayı güncel liste ve detaylar...