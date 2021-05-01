Bankaların kredi faiz oranları: Güncel 2021 Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank faiz oranları ne kadar oldu? İhtiyaç taşıt konut kredisi

Milyonlarca vatandaşın merak ettiği bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri için faiz oranları güncellendi. Koronavirüs sebebiyle ekonomik anlamda sıkıntı çeken vatandaşlar uygun fiyatlı kredi paket fırsatlarını araştırıyor. Tam bu noktada beyaz eşya, mobilya gibi birçok ihtiyaç için kredi çekmek isteyen vatandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranları sorguluyor. Başta kamu bankaları olmak üzere hem özel hem devlet bankaları pandemi sürecinde pek çok uygun kredi paketi duyurdu. Buna göre; Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ile ilgili detaylar