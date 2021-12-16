Bankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu, düştü mü? 16 Aralık 2021 Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank güncel (ihtiyaç, taşıt, konut) kredi faiz oranları listesi

KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 1,20'YE GERİLEDİ

Kamu bankalarından konut kredisi faiz oranları için hamle geldi. Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.

Merkez Bankası PPK toplantısında politika faizi Ekim ayından itibaren 300 baz puan indirildi. Politika faizinin yüzde 15'e çekilmesi bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faizlerinin merak ediliyor.