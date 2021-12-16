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Giriş Tarihi: 16.12.2021 11:56 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 11:59

Bankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu, düştü mü? 16 Aralık 2021 Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank güncel (ihtiyaç, taşıt, konut) kredi faiz oranları listesi

Bugün açıklanacak Merkez Bankası politika faizi açıklaması ile kredi faiz oranları gündeme geliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz ay Merkez Bankası'nın politika faizinde yaptığı indirim sonrasında kamu bankaları da düğmeye basmış ve konut kredilerinde faizlerin düşürüldüğü açıklanmıştı. Bugün de çeşitli sebeplerle acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar "Bankaların güncel (ihtiyaç, taşıt, konut) kredi faiz oranları ne kadar oldu, düştü mü?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank (ihtiyaç, taşıt, konut) kredi faiz oranları 16 Aralık güncel listesi...

Bankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu, düştü mü? 16 Aralık 2021 Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank güncel ihtiyaç, taşıt, konut kredi faiz oranları listesi

Merkez Bankası'nın politika faizindeki kararlarından etkilenen kredi faiz oranları araştırma konusu haline geliyor. "2021 Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu, düştü mü?" soruları Merkez Bankasının kararını açıklayacağı bugünde araştırma konusu haline geldi. Kasım ayında Merkez Bankası'nın politika faizindeki indiriminden etkilenen kamu bankaları konut kredilerinde faizleri düşürdüğünü müjdelemişti. İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranları listesi...

Bankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu, düştü mü? 16 Aralık 2021 Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank güncel ihtiyaç, taşıt, konut kredi faiz oranları listesi

BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI 2021 NE KADAR?

Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre geçtiğimiz Kasım ayında 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.

GEÇTİĞİMİZ AY KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçtiğimiz ayki faiz indirimi kararının ardından kamu bankaları da kredi faiz oranlarını düşürdü. Kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı.

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Bankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu, düştü mü? 16 Aralık 2021 Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank güncel ihtiyaç, taşıt, konut kredi faiz oranları listesi

KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 1,20'YE GERİLEDİ

Kamu bankalarından konut kredisi faiz oranları için hamle geldi. Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.

Merkez Bankası PPK toplantısında politika faizi Ekim ayından itibaren 300 baz puan indirildi. Politika faizinin yüzde 15'e çekilmesi bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faizlerinin merak ediliyor.

Bankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu, düştü mü? 16 Aralık 2021 Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank güncel ihtiyaç, taşıt, konut kredi faiz oranları listesi

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

VakıfBank konut kredisi faiz oranı sıfır konutlar için 1 milyon liranın altında 1,20 olarak belirlenirken, 1 milyon lira üzerinde ise 1,29 olarak hesaplanacak.

Taşıt kredisi faiz oranı: 1,50

İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1,55

Bankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu, düştü mü? 16 Aralık 2021 Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank güncel ihtiyaç, taşıt, konut kredi faiz oranları listesi

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı sıfır konutlar için 1 milyon liranın altında 1,20 olarak belirlenirken, 1 milyon lira üzerinde ise 1,29 olarak hesaplanacak.

Taşıt kredisi faiz oranı: 1,59

İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1,63

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