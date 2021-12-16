Bankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu, düştü mü? 16 Aralık 2021 Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank güncel (ihtiyaç, taşıt, konut) kredi faiz oranları listesi

Bugün açıklanacak Merkez Bankası politika faizi açıklaması ile kredi faiz oranları gündeme geliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz ay Merkez Bankası'nın politika faizinde yaptığı indirim sonrasında kamu bankaları da düğmeye basmış ve konut kredilerinde faizlerin düşürüldüğü açıklanmıştı. Bugün de çeşitli sebeplerle acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar "Bankaların güncel (ihtiyaç, taşıt, konut) kredi faiz oranları ne kadar oldu, düştü mü?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank (ihtiyaç, taşıt, konut) kredi faiz oranları 16 Aralık güncel listesi...