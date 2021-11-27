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Haberler Yaşam Bankaların kredi faiz oranlarında son durum! Güncel (ihtiyaç, taşıt, konut) kredi faiz oranları ne kadar oldu, düştü mü?
Giriş Tarihi: 27.11.2021 21:52 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 21:53

Bankaların kredi faiz oranlarında son durum! Güncel (ihtiyaç, taşıt, konut) kredi faiz oranları ne kadar oldu, düştü mü?

Bankaların kredi faiz oranları gün içerisinde binlerce kişinin gündemine gelmeye devam ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi kamu bankaları, geçtiğimiz ay Merkez Bankası'nın politika faizinde yaptığı indirim sonrasında düğmeye basmış ve konut kredilerinde faizlerin düşürüldüğünü açıklamıştı. Bu noktada "Bankaların güncel (ihtiyaç, taşıt, konut) kredi faiz oranları ne kadar oldu, düştü mü?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 27 Kasım 2021 bankalardan gelen ihtiyaç, taşıt, konut güncel kredi faiz oranları listesi ve hesaplama ekranı...

Bankaların kredi faiz oranlarında son durum! Güncel ihtiyaç, taşıt, konut kredi faiz oranları ne kadar oldu, düştü mü?

Kasım ayında Merkez Bankası'nın politika faizindeki indiriminden etkilenen kamu bankaları konut kredilerinde faizleri düşürdüğünü müjdelemişti. Acil nakit ihtiyacı olan binlerce kişi bu noktada "2021 Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu, düştü mü?" sorularına yanıt aramaya başladı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut, taşıt ve ihtiyaç güncel kredi faiz oranlarında uygulanan indirim sonrası vatandaşların araştırmaları da hız kazandı. İşte detaylar ve hesaplama tablosu...

Bankaların kredi faiz oranlarında son durum! Güncel ihtiyaç, taşıt, konut kredi faiz oranları ne kadar oldu, düştü mü?

Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.

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Bankaların kredi faiz oranlarında son durum! Güncel ihtiyaç, taşıt, konut kredi faiz oranları ne kadar oldu, düştü mü?

Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.

Bankaların kredi faiz oranlarında son durum! Güncel ihtiyaç, taşıt, konut kredi faiz oranları ne kadar oldu, düştü mü?

SON DAKİKA HABERİ: KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz indirimi kararının ardından kamu bankaları da kredi faiz oranlarını düşürdü. Bugün itibarıyla kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı.

Bankaların kredi faiz oranlarında son durum! Güncel ihtiyaç, taşıt, konut kredi faiz oranları ne kadar oldu, düştü mü?

KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 1,20'YE GERİLEDİ

Kamu bankalarından konut kredisi faiz oranları için hamle geldi. Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.

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