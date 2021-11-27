Bankaların kredi faiz oranlarında son durum! Güncel (ihtiyaç, taşıt, konut) kredi faiz oranları ne kadar oldu, düştü mü?

Bankaların kredi faiz oranları gün içerisinde binlerce kişinin gündemine gelmeye devam ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi kamu bankaları, geçtiğimiz ay Merkez Bankası'nın politika faizinde yaptığı indirim sonrasında düğmeye basmış ve konut kredilerinde faizlerin düşürüldüğünü açıklamıştı. Bu noktada "Bankaların güncel (ihtiyaç, taşıt, konut) kredi faiz oranları ne kadar oldu, düştü mü?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 27 Kasım 2021 bankalardan gelen ihtiyaç, taşıt, konut güncel kredi faiz oranları listesi ve hesaplama ekranı...