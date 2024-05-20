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Banu Parlak, Dilan Polat’tan şikayetini geri çekti! Gerekçesini böyle açıkladı: Nilda'nın o sözleri...
Giriş Tarihi: 20.05.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
16:42
Banu Parlak, Dilan Polat’tan şikayetini geri çekti! Gerekçesini böyle açıkladı: Nilda'nın o sözleri...
Banu Parlak, güzellik merkezini kurşunladıkları gerekçesiyle şikayetçi olduğu Engin ve Dilan Polat'a açtığı davadan şikayetini geri aldı. Banu Parlak'a ait güzellik merkezi 8 ay önce iki kez motosikletli saldırganlar tarafından kurşunlandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianame kapsamında Dilan ve Engin Polat çiftine bu soruşturmada 'azmettirme' suçundan dava açılmıştı.