Banu Parlak, Dilan Polat’tan şikayetini geri çekti! Gerekçesini böyle açıkladı: Nilda’nın o sözleri...

Nilda'nın bana 'Banu abla annem senin kurşunlandığın gün çok ağladı' demesi üzerine dosya benim için kapanmıştır. Ben bu zamana kadar karşımda muhatap bulamıyordum, avukatım ile yapmış olduğumuz durum değerlendirmesi sonucu olayı direk şahısların kendisinden dinlememiz gerektiği kanısına vardık.