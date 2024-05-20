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Haberler Yaşam Banu Parlak, Dilan Polat’tan şikayetini geri çekti! Gerekçesini böyle açıkladı: Nilda'nın o sözleri...
Giriş Tarihi: 20.05.2024 16:42 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 16:42

Banu Parlak, Dilan Polat’tan şikayetini geri çekti! Gerekçesini böyle açıkladı: Nilda'nın o sözleri...

Banu Parlak, güzellik merkezini kurşunladıkları gerekçesiyle şikayetçi olduğu Engin ve Dilan Polat'a açtığı davadan şikayetini geri aldı. Banu Parlak'a ait güzellik merkezi 8 ay önce iki kez motosikletli saldırganlar tarafından kurşunlandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianame kapsamında Dilan ve Engin Polat çiftine bu soruşturmada 'azmettirme' suçundan dava açılmıştı.

Banu Parlak, Dilan Polat’tan şikayetini geri çekti! Gerekçesini böyle açıkladı: Nilda’nın o sözleri...

Banu Parlak, güzellik merkezini kurşunladıkları gerekçesiyle şikayetçi olduğu Engin ve Dilan Polat'a açtığı davadan yeni gelişme yaşandı. 8 ay önce Güzellik Merkezi iki kez kurşunlanan Banu Parlak'ın Küçükçekmece Adliyesi'nde görülen davada Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik şikayetini geri çekti.

Banu Parlak, Dilan Polat’tan şikayetini geri çekti! Gerekçesini böyle açıkladı: Nilda’nın o sözleri...

Banu Parlak, Engin ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu sanıklardan şikayetçi olmuştu.

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Banu Parlak, Dilan Polat’tan şikayetini geri çekti! Gerekçesini böyle açıkladı: Nilda’nın o sözleri...

Geçtiğimiz haftalarda görülen davada çiftin tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken Banu Parlak, bu mahkemenin ardından dilekçe vererek şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi.

Banu Parlak, Dilan Polat’tan şikayetini geri çekti! Gerekçesini böyle açıkladı: Nilda’nın o sözleri...

AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Banu Parlak; "Yaşamış olduğum korkunç olay sonrasında eski arkadaşım Dilan Polat ve ailesi aynı dönemde zorlu süreçlerden geçmemiz sebebiyle görüşme sağlayamamıştık yakın süreçte aile ortamında bir araya geldik ve yaşadığımız zorlukları birbirimize anlattık.

Banu Parlak, Dilan Polat’tan şikayetini geri çekti! Gerekçesini böyle açıkladı: Nilda’nın o sözleri...

Nilda'nın bana 'Banu abla annem senin kurşunlandığın gün çok ağladı' demesi üzerine dosya benim için kapanmıştır. Ben bu zamana kadar karşımda muhatap bulamıyordum, avukatım ile yapmış olduğumuz durum değerlendirmesi sonucu olayı direk şahısların kendisinden dinlememiz gerektiği kanısına vardık.

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