BARAJ DOLULUK 24 ŞUBAT 2025: İSKİ verileriyle İstanbul barajlardaki su seviyesi arttı mı, son durum ne?

İstanbul'daki barajların doluluk oranları, 24 Şubat 2025 itibarıyla son dakika verileriyle güncellenmeye devam ediyor. Özellikle son dönemdeki yağışların etkisiyle barajlardaki su seviyelerinde artış gözlemlendi. Peki, İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranları nedir ve bu oran ne kadar yükseldi? İşte, ayrıntılar...