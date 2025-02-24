Haberler
Yaşam
BARAJ DOLULUK 24 ŞUBAT 2025: İSKİ verileriyle İstanbul barajlardaki su seviyesi arttı mı, son durum ne?
Giriş Tarihi: 24.02.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
12:17
BARAJ DOLULUK 24 ŞUBAT 2025: İSKİ verileriyle İstanbul barajlardaki su seviyesi arttı mı, son durum ne?
Türkiye'deki barajların doluluk oranları, son dönemdeki kar yağışları ve yağmurların etkisiyle önemli ölçüde artış gösterdi. Ülke genelinde devam eden yağışlar, barajların su seviyelerini yükseltmeye devam ediyor. İstanbul'daki Terkos, Alibey ve Ömerli barajlarının doluluk oranları ise en yüksek seviyeye ulaştı. Peki, İstanbul'daki baraj doluluk oranları şu an ne durumda ve yüzde kaçlık bir artış yaşandı?