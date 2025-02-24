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Giriş Tarihi: 24.02.2025 12:17 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 12:17

BARAJ DOLULUK 24 ŞUBAT 2025: İSKİ verileriyle İstanbul barajlardaki su seviyesi arttı mı, son durum ne?

Türkiye'deki barajların doluluk oranları, son dönemdeki kar yağışları ve yağmurların etkisiyle önemli ölçüde artış gösterdi. Ülke genelinde devam eden yağışlar, barajların su seviyelerini yükseltmeye devam ediyor. İstanbul'daki Terkos, Alibey ve Ömerli barajlarının doluluk oranları ise en yüksek seviyeye ulaştı. Peki, İstanbul'daki baraj doluluk oranları şu an ne durumda ve yüzde kaçlık bir artış yaşandı?

BARAJ DOLULUK 24 ŞUBAT 2025: İSKİ verileriyle İstanbul barajlardaki su seviyesi arttı mı, son durum ne?

İstanbul'daki barajların doluluk oranları, 24 Şubat 2025 itibarıyla son dakika verileriyle güncellenmeye devam ediyor. Özellikle son dönemdeki yağışların etkisiyle barajlardaki su seviyelerinde artış gözlemlendi. Peki, İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranları nedir ve bu oran ne kadar yükseldi? İşte, ayrıntılar...

BARAJ DOLULUK 24 ŞUBAT 2025: İSKİ verileriyle İstanbul barajlardaki su seviyesi arttı mı, son durum ne?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranı, hızlı bir artış göstererek yüzde 71,79 seviyesine yükseldi.

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BARAJ DOLULUK 24 ŞUBAT 2025: İSKİ verileriyle İstanbul barajlardaki su seviyesi arttı mı, son durum ne?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 24 ŞUBAT 2025

Alibey Barajı yüzde 60,33

Büyükçekmece Barajı yüzde 68,49

Darlık Barajı yüzde 67,73

BARAJ DOLULUK 24 ŞUBAT 2025: İSKİ verileriyle İstanbul barajlardaki su seviyesi arttı mı, son durum ne?

Elmalı Barajı yüzde 90,54

Istrancalar Barajı yüzde 95,04

Kazandere Barajı yüzde 79,69

BARAJ DOLULUK 24 ŞUBAT 2025: İSKİ verileriyle İstanbul barajlardaki su seviyesi arttı mı, son durum ne?

Pabuçdere Barajı yüzde 78,31

Sazlıdere Barajı yüzde 53,91

Terkos Barajı yüzde 74,07

Ömerli Barajı yüzde 77,31

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