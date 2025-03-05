BARAJ DOLULUK 5 MART 2025: İSKİ verileriyle İstanbul barajlardaki su seviyesi arttı mı, son durum ne?

İstanbul'da son dönemde etkili olan yağışlar, barajlardaki su seviyelerinin yükselmesine katkı sağladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 5 Mart 2025 itibarıyla barajların genel doluluk oranı %76,99 olarak kaydedildi. İşte, İstanbul'daki başlıca barajların doluluk oranları haberin devamında...