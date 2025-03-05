Haberler
Yaşam
BARAJ DOLULUK 5 MART 2025: İSKİ verileriyle İstanbul barajlardaki su seviyesi arttı mı, son durum ne?
Giriş Tarihi: 05.03.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
11:11
BARAJ DOLULUK 5 MART 2025: İSKİ verileriyle İstanbul barajlardaki su seviyesi arttı mı, son durum ne?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 5 Mart tarihinde İstanbul'daki barajların doluluk oranı ile ilgili güncel duyuruları paylaştı. Bu açıklamada, İstanbul'daki barajların mevcut doluluk oranının ne kadar olduğu ve su seviyelerindeki değişimle ilgili son veriler duyuruldu. Peki, İstanbul'daki barajlardaki su seviyesi şu an hangi seviyede? İşte en güncel verilere göre İstanbul'daki barajların doluluk oranına dair detaylar...