Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam BARAJ DOLULUK 5 MART 2025: İSKİ verileriyle İstanbul barajlardaki su seviyesi arttı mı, son durum ne?
Giriş Tarihi: 05.03.2025 11:11 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 11:11

BARAJ DOLULUK 5 MART 2025: İSKİ verileriyle İstanbul barajlardaki su seviyesi arttı mı, son durum ne?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 5 Mart tarihinde İstanbul'daki barajların doluluk oranı ile ilgili güncel duyuruları paylaştı. Bu açıklamada, İstanbul'daki barajların mevcut doluluk oranının ne kadar olduğu ve su seviyelerindeki değişimle ilgili son veriler duyuruldu. Peki, İstanbul'daki barajlardaki su seviyesi şu an hangi seviyede? İşte en güncel verilere göre İstanbul'daki barajların doluluk oranına dair detaylar...

BARAJ DOLULUK 5 MART 2025: İSKİ verileriyle İstanbul barajlardaki su seviyesi arttı mı, son durum ne?

İstanbul'da son dönemde etkili olan yağışlar, barajlardaki su seviyelerinin yükselmesine katkı sağladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 5 Mart 2025 itibarıyla barajların genel doluluk oranı %76,99 olarak kaydedildi. İşte, İstanbul'daki başlıca barajların doluluk oranları haberin devamında...

BARAJ DOLULUK 5 MART 2025: İSKİ verileriyle İstanbul barajlardaki su seviyesi arttı mı, son durum ne?

5 MART 2025 İSTANBUL BARAJLARDAKİ SON DURUM NE?

İSKİ verilerine göre, 5 Mart 2025 tarihi itibarıyla İstanbul'daki 10 barajın doluluk oranı yüzde 76,99 olarak belirlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BARAJ DOLULUK 5 MART 2025: İSKİ verileriyle İstanbul barajlardaki su seviyesi arttı mı, son durum ne?

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Alibey Barajı: %64,32

Büyükçekmece Barajı: %73,45

Darlık Barajı: %74,8

BARAJ DOLULUK 5 MART 2025: İSKİ verileriyle İstanbul barajlardaki su seviyesi arttı mı, son durum ne?

Elmalı Barajı: %94,54

Istrancalar Barajı: %93,47

Kazandere Barajı: %82,89

BARAJ DOLULUK 5 MART 2025: İSKİ verileriyle İstanbul barajlardaki su seviyesi arttı mı, son durum ne?

Pabuçdere Barajı: %82,63

Sazlıdere Barajı: %56,73

Terkos Barajı: %79,33

Ömerli Barajı: %84,91