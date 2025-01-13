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Haberler Yaşam BUGÜNKÜ BARAJ DOLULUK ORANI 13 Ocak 2025: İSKİ ile İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum!
Giriş Tarihi: 13.01.2025 08:26 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 08:26

BUGÜNKÜ BARAJ DOLULUK ORANI 13 Ocak 2025: İSKİ ile İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum!

Hafta sonunda itibaren yağışlı bir haftaya başlayan Megakent sakinleri sağanakla birlikte İSKİ verilerine döndü. Baraj doluluk oranı 13 Ocak 2025 tarihi ile takip ediliyor. Yaz aylarında kritik seviyelere çekilen barajlarda son durum gündemde. Artış gözlemleniyor. İşte, güncel İstanbul baraj doluluk oranları...

BUGÜNKÜ BARAJ DOLULUK ORANI 13 Ocak 2025: İSKİ ile İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum!

Baraj doluluk oranları 13 Ocak 2025 tarihi ile yakın takibe alındı. İstanbul'da su seviyesi artan yağışla birlikte yükseliyor. Konuyla ilgili İSKİ güncel verileri takip ediliyor. Yüzde 42'yi aşan doluluk bugün yeniden ölçülüyor. İşte, barajlarda son veriler...

BUGÜNKÜ BARAJ DOLULUK ORANI 13 Ocak 2025: İSKİ ile İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ baraj doluluk oranları artan yağışla birlikte takip ediliyor. 13 Ocak itibarıyla İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu henüz belli değil. 12 Ocak itibarıyla oran yüzde 42,1.

İşte, güncel veriler:

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BUGÜNKÜ BARAJ DOLULUK ORANI 13 Ocak 2025: İSKİ ile İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum!

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI

Alibey: 25,49

Büyükçekmece: 38,35

Darlık: 37,87

Elmalı: 82,23

BUGÜNKÜ BARAJ DOLULUK ORANI 13 Ocak 2025: İSKİ ile İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum!

Istrancalar: 64,33

Kazandere: 66,28

Pabuçdere: 40,92

BUGÜNKÜ BARAJ DOLULUK ORANI 13 Ocak 2025: İSKİ ile İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum!

Sazlıdere: 35,39

Terkos: 44,45

Ömerli: 46,02

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