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BUGÜNKÜ BARAJ DOLULUK ORANI 13 Ocak 2025: İSKİ ile İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum!
Giriş Tarihi: 13.01.2025 08:26
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025
08:26
BUGÜNKÜ BARAJ DOLULUK ORANI 13 Ocak 2025: İSKİ ile İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum!
Hafta sonunda itibaren yağışlı bir haftaya başlayan Megakent sakinleri sağanakla birlikte İSKİ verilerine döndü. Baraj doluluk oranı 13 Ocak 2025 tarihi ile takip ediliyor. Yaz aylarında kritik seviyelere çekilen barajlarda son durum gündemde. Artış gözlemleniyor. İşte, güncel İstanbul baraj doluluk oranları...