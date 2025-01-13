BUGÜNKÜ BARAJ DOLULUK ORANI 13 Ocak 2025: İSKİ ile İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum!

Baraj doluluk oranları 13 Ocak 2025 tarihi ile yakın takibe alındı. İstanbul'da su seviyesi artan yağışla birlikte yükseliyor. Konuyla ilgili İSKİ güncel verileri takip ediliyor. Yüzde 42'yi aşan doluluk bugün yeniden ölçülüyor. İşte, barajlarda son veriler...