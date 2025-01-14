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İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 14 Ocak 2025: Şiddetli yağışın ardından İstanbul'da baraj doluluk oranı nasıl?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
10:24
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 14 Ocak 2025: Şiddetli yağışın ardından İstanbul'da baraj doluluk oranı nasıl?
Baraj doluluk oranı 14 Ocak 2025 tarihi ile İSKİ üzerinden takip ediliyor. Son günlerde Marmara'yı etkisi altına alan sağanak yağışın ardından su seviyesi yükseliyor. Barajlar özelinde tek tek takip edilen oranlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşılıyor. İşte, İstanbul baraj doluluk oranı bugünkü veriler...