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Haberler Yaşam İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 14 Ocak 2025: Şiddetli yağışın ardından İstanbul'da baraj doluluk oranı nasıl?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 10:24 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 10:24

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 14 Ocak 2025: Şiddetli yağışın ardından İstanbul'da baraj doluluk oranı nasıl?

Baraj doluluk oranı 14 Ocak 2025 tarihi ile İSKİ üzerinden takip ediliyor. Son günlerde Marmara'yı etkisi altına alan sağanak yağışın ardından su seviyesi yükseliyor. Barajlar özelinde tek tek takip edilen oranlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşılıyor. İşte, İstanbul baraj doluluk oranı bugünkü veriler...

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 14 Ocak 2025: Şiddetli yağışın ardından İstanbul’da baraj doluluk oranı nasıl?

Baraj doluluk oranı 14 Ocak 2025 tarihiyle Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Terkos, Ömerli gibi pek çok baraj üzerinde sorgulanıyor. İSKİ'nin paylaştığı veriler doğrultusunda İstanbul barajlarında son durum vatandaşların gündeminde. İşte, o grafik...

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 14 Ocak 2025: Şiddetli yağışın ardından İstanbul’da baraj doluluk oranı nasıl?

BARAJ DOLULUK ORANI - 14 OCAK 2025

Marmara Bölgesinde etkili olan sağanak yağışın ardından su seviyeleri takip ediliyor. İSKİ ile baraj doluluk oranı takip ediliyor. 14 Ocak itibarıyla İstanbul'da barajlar yüzde 45,06 dolu.

İşte, o veriler:

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İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 14 Ocak 2025: Şiddetli yağışın ardından İstanbul’da baraj doluluk oranı nasıl?

BARAJ DOLULUK ORANLARI

Alibey: 30,85

Büyükçekmece: 40,24

Darlık: 40,62

Elmalı: 86,54

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 14 Ocak 2025: Şiddetli yağışın ardından İstanbul’da baraj doluluk oranı nasıl?

Istrancalar: 90,91

Kazandere: 71,93

Pabuçdere: 43,38

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 14 Ocak 2025: Şiddetli yağışın ardından İstanbul’da baraj doluluk oranı nasıl?

Sazlıdere: 36,96

Terkos: 48,14

Ömerli: 48,66

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