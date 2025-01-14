İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 14 Ocak 2025: Şiddetli yağışın ardından İstanbul’da baraj doluluk oranı nasıl?

BARAJ DOLULUK ORANI - 14 OCAK 2025

Marmara Bölgesinde etkili olan sağanak yağışın ardından su seviyeleri takip ediliyor. İSKİ ile baraj doluluk oranı takip ediliyor. 14 Ocak itibarıyla İstanbul'da barajlar yüzde 45,06 dolu.

İşte, o veriler: