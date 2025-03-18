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Haberler Yaşam BARAJ DOLULUK ORANLARI 18 MART 2025: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 18.03.2025 15:15 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 15:15

BARAJ DOLULUK ORANLARI 18 MART 2025: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağmur barajlardaki doluluk oranlarını olumlu etkiledi. İSKİ tarafından paylaşılan güncel verilere göre, megakentteki barajların doluluk seviyelerinde artış gözlemlendi. Su kaynakları açısından kritik bir dönemden geçen İstanbul, bu yağışlarla bir nebze olsun rahatladı. Peki, son yağışlarla birlikte İstanbul'daki barajlardaki son durum ne? İşte İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarındaki güncel oranlar...

BARAJ DOLULUK ORANLARI 18 MART 2025: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, barajlardaki su seviyesini önemli ölçüde artırdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 18 Mart 2025 tarihinde güncellenen verilere göre, kentin baraj doluluk oranı yüzde 70'i aşarak sevindirici bir seviyeye ulaştı. Peki, bugün İstanbul'daki barajların doluluk oranı kaç oldu? İşte, ayrıntılar...

BARAJ DOLULUK ORANLARI 18 MART 2025: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI

İSKİ'nin verilerine göre, 18 Mart 2025 Salı günü itibarıyla barajların doluluk oranı yüzde 78,72 olarak kaydedildi.

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BARAJ DOLULUK ORANLARI 18 MART 2025: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: %89,67

Darlık Barajı: %76,5

Elmalı Barajı: %95,1

Terkos Barajı: %80,25

BARAJ DOLULUK ORANLARI 18 MART 2025: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

Alibey Barajı: %64,69

Büyükçekmece Barajı: %74,92

Sazlıdere Barajı: %57,84

BARAJ DOLULUK ORANLARI 18 MART 2025: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

Istrancalar Barajı: %49,15

Kazandere Barajı: %83,98

Pabuçdere Barajı: %83,01