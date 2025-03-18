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BARAJ DOLULUK ORANLARI 18 MART 2025: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 18.03.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
15:15
BARAJ DOLULUK ORANLARI 18 MART 2025: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
İstanbul'da son günlerde etkili olan yağmur barajlardaki doluluk oranlarını olumlu etkiledi. İSKİ tarafından paylaşılan güncel verilere göre, megakentteki barajların doluluk seviyelerinde artış gözlemlendi. Su kaynakları açısından kritik bir dönemden geçen İstanbul, bu yağışlarla bir nebze olsun rahatladı. Peki, son yağışlarla birlikte İstanbul'daki barajlardaki son durum ne? İşte İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarındaki güncel oranlar...