BARAJ DOLULUK ORANLARI 18 MART 2025: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, barajlardaki su seviyesini önemli ölçüde artırdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 18 Mart 2025 tarihinde güncellenen verilere göre, kentin baraj doluluk oranı yüzde 70'i aşarak sevindirici bir seviyeye ulaştı. Peki, bugün İstanbul'daki barajların doluluk oranı kaç oldu? İşte, ayrıntılar...