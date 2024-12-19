BARAJ DOLULUK ORANLARI 19 ARALIK 2024: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İSKİ ile baraj doluluk oranları 19 Aralık günü sorgulanıyor. İstanbul'da yaşanan yağışların ardından su seviyelerindeki değişim takip ediliyor. Son olarak barajlarda görülen rakamlar alarm veriyordu. Peki, İSKİ ile baraj doluluk oranları yüzde kaç, son durum ne?