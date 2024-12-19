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BARAJ DOLULUK ORANLARI 19 ARALIK 2024: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
15:30
BARAJ DOLULUK ORANLARI 19 ARALIK 2024: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
İstanbul'da baraj doluluk oranları alarm verirken son yağışların ardından su seviyelerindeki değişim merak ediliyor. 19 Aralık günü İSKİ verileriyle barajların doluluk durumları sorgulanıyor. Kışın gelmesi ve havaların soğumasıyla mega kentliler yağış bekliyor. Yağışlarla oranlarda sevindiren rakamlar görüldü mü? Peki; İSKİ ile baraj doluluk oranları yüzde kaç, son durum ne?