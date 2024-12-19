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Haberler Yaşam BARAJ DOLULUK ORANLARI 19 ARALIK 2024: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 15:30

BARAJ DOLULUK ORANLARI 19 ARALIK 2024: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İstanbul'da baraj doluluk oranları alarm verirken son yağışların ardından su seviyelerindeki değişim merak ediliyor. 19 Aralık günü İSKİ verileriyle barajların doluluk durumları sorgulanıyor. Kışın gelmesi ve havaların soğumasıyla mega kentliler yağış bekliyor. Yağışlarla oranlarda sevindiren rakamlar görüldü mü? Peki; İSKİ ile baraj doluluk oranları yüzde kaç, son durum ne?

BARAJ DOLULUK ORANLARI 19 ARALIK 2024: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İSKİ ile baraj doluluk oranları 19 Aralık günü sorgulanıyor. İstanbul'da yaşanan yağışların ardından su seviyelerindeki değişim takip ediliyor. Son olarak barajlarda görülen rakamlar alarm veriyordu. Peki, İSKİ ile baraj doluluk oranları yüzde kaç, son durum ne?

BARAJ DOLULUK ORANLARI 19 ARALIK 2024: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 19 ARALIK

İSKİ baraj doluluk oranları sağanak yağışın ardından gündemde. 16 Aralık itibarıyla İstanbul'da barajlar yüzde 30,89 oranında dolu.

İşte, güncel veriler:

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BARAJ DOLULUK ORANLARI 19 ARALIK 2024: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

BARAJ DOLULUK ORANI - 19 ARALIK 2024

Alibey: 17,45

Büyükçekmece: 30,61

Darlık: 30,81

Elmalı: 70,54

BARAJ DOLULUK ORANLARI 19 ARALIK 2024: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

Istrancalar: 25,54

Kazandere: 10,29

Pabuçdere: 7,15

BARAJ DOLULUK ORANLARI 19 ARALIK 2024: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

Sazlıdere: 35,1

Terkos: 33,93

Ömerli: 35,31

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