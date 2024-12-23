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Haberler Yaşam BARAJ DOLULUK ORANLARI 23 ARALIK 2024: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 23.12.2024 14:46 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 14:47

BARAJ DOLULUK ORANLARI 23 ARALIK 2024: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İstanbul'daki baraj doluluk oranları, kuraklık endişelerinin arttığı bir dönemde büyük bir önem taşıyor. 23 Aralık'ta İSKİ verilerine göre, barajlardaki su seviyeleri merak konusu oldu. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte, özellikle yağışların barajlardaki su seviyelerini ne ölçüde etkilediği araştırılıyor. Mega kentte yaşayanlar, yağışların ardından doluluk oranlarının yükselip yükselmediğini görmek için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, son yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranları ne durumda, İSKİ verilerine göre İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde kaç?

BARAJ DOLULUK ORANLARI 23 ARALIK 2024: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İSKİ güncel baraj doluluk oranlarını yayınlamaya devam ediyor. Marmara Bölgesi'nde yaşanan yağışların ardından İstanbul'daki barajların güncel doluluk yüzdesi arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, İSKİ ile baraj doluluk oranları yüzde kaç, son durum ne? İşte, ayrıntılar...

BARAJ DOLULUK ORANLARI 23 ARALIK 2024: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI 23 ARALIK 2024

İSKİ baraj doluluk oranları yağışların ardından gündeme geld. 23 Aralık itibarıyla İstanbul'da barajşlarda genel doluluk oranı 31,38 olarak açıklandı.

İşte, güncel baraj doluluk oranları:

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BARAJ DOLULUK ORANLARI 23 ARALIK 2024: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

Terkos: 33,78

Alibey: 17,45

Büyükçekmece: 30,94

BARAJ DOLULUK ORANLARI 23 ARALIK 2024: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

Sazlıdere: 34,43

Istrancalar: 26,56

Kazandere: 10,58

BARAJ DOLULUK ORANLARI 23 ARALIK 2024: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

Pabuçdere: 7,37

Darlık: 31,1

Ömerli: 36,56

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