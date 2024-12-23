BARAJ DOLULUK ORANLARI 23 ARALIK 2024: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İSKİ güncel baraj doluluk oranlarını yayınlamaya devam ediyor. Marmara Bölgesi'nde yaşanan yağışların ardından İstanbul'daki barajların güncel doluluk yüzdesi arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, İSKİ ile baraj doluluk oranları yüzde kaç, son durum ne? İşte, ayrıntılar...