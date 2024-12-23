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BARAJ DOLULUK ORANLARI 23 ARALIK 2024: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 23.12.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
14:47
BARAJ DOLULUK ORANLARI 23 ARALIK 2024: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
İstanbul'daki baraj doluluk oranları, kuraklık endişelerinin arttığı bir dönemde büyük bir önem taşıyor. 23 Aralık'ta İSKİ verilerine göre, barajlardaki su seviyeleri merak konusu oldu. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte, özellikle yağışların barajlardaki su seviyelerini ne ölçüde etkilediği araştırılıyor. Mega kentte yaşayanlar, yağışların ardından doluluk oranlarının yükselip yükselmediğini görmek için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, son yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranları ne durumda, İSKİ verilerine göre İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde kaç?