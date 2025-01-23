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BARAJ DOLULUK ORANLARI 23 OCAK 2025: İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç, son durum ne?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
14:06
BARAJ DOLULUK ORANLARI 23 OCAK 2025: İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç, son durum ne?
İstanbul'da etkili olan yağışlar ve çevre illerdeki kar yağışları, barajlardaki su seviyelerinde olumlu bir etki yarattı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, Aralık ayında yüzde 31,33 seviyelerine kadar düşen baraj doluluk oranı, son dönemdeki yağışlarla birlikte artış göstermeye başladı. Peki, İstanbul'da barajların güncel doluluk oranı ne kadar? İşte 23 Ocak itibarıyla İSKİ tarafından açıklanan baraj doluluk yüzdeleri...