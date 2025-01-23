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Giriş Tarihi: 23.01.2025 14:06 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 14:06

BARAJ DOLULUK ORANLARI 23 OCAK 2025: İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç, son durum ne?

İstanbul'da etkili olan yağışlar ve çevre illerdeki kar yağışları, barajlardaki su seviyelerinde olumlu bir etki yarattı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, Aralık ayında yüzde 31,33 seviyelerine kadar düşen baraj doluluk oranı, son dönemdeki yağışlarla birlikte artış göstermeye başladı. Peki, İstanbul'da barajların güncel doluluk oranı ne kadar? İşte 23 Ocak itibarıyla İSKİ tarafından açıklanan baraj doluluk yüzdeleri...

BARAJ DOLULUK ORANLARI 23 OCAK 2025: İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç, son durum ne?

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları, mevsimsel değişiklikler ve yağış miktarlarına bağlı olarak sürekli izleniyor. İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk seviyelerine ilişkin güncel verileri düzenli olarak paylaşmaya devam ediyor. Peki, İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranı nedir? İşte, 23 Ocak itibarıyla güncel İSKİ verileri...

BARAJ DOLULUK ORANLARI 23 OCAK 2025: İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç, son durum ne?

23 OCAK 2025 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'da meydana gelen yağışların ardından İSKİ baraj doluluk oranları gündeme geldi. 23 Ocak 2025 tarihiyle barajlarda genel doluluk oranı yüzde 52,42 olarak ölçüldü.

İşte, güncel baraj doluluk yüzdeleri...

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BARAJ DOLULUK ORANLARI 23 OCAK 2025: İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç, son durum ne?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: %55,36

Darlık Barajı: %46,46

Elmalı Barajı: %84,27

Sazlıdere Barajı: %42,18

BARAJ DOLULUK ORANLARI 23 OCAK 2025: İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç, son durum ne?

Terkos Barajı: %57,54

Alibey Barajı: %39,34

Büyükçekmece Barajı: %48,41

BARAJ DOLULUK ORANLARI 23 OCAK 2025: İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç, son durum ne?

Istrancalar Barajı: %85,79

Kazandere Barajı: %89,61

Pabuçdere Barajı: %50,83

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