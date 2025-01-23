BARAJ DOLULUK ORANLARI 23 OCAK 2025: İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç, son durum ne?

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları, mevsimsel değişiklikler ve yağış miktarlarına bağlı olarak sürekli izleniyor. İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk seviyelerine ilişkin güncel verileri düzenli olarak paylaşmaya devam ediyor. Peki, İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranı nedir? İşte, 23 Ocak itibarıyla güncel İSKİ verileri...