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Haberler Yaşam BARAJ DOLULUK ORANLARI 27 ARALIK 2024: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 27.12.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 10:29

BARAJ DOLULUK ORANLARI 27 ARALIK 2024: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İstanbul'daki baraj doluluk oranları, kuraklık riskine karşı önemli bir gösterge oluşturuyor. 27 Aralık 2024 itibarıyla İSKİ verilerine göre, son yağışların ardından barajlardaki su seviyeleri mega kentte yaşayan vatandaşlar, mercek altına alındı. Peki, son yağışlarla birlikte İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranı nasıl, yüzde kaç seviyesinde? İşte, 27 Aralık 2024 itibarıyla İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı...

BARAJ DOLULUK ORANLARI 27 ARALIK 2024: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

27 Aralık 2024 İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Marmara Bölgesi ve çevresinde meydana gelen yağışların ardından barajlardaki doluluk yüzdeki mercek altına alındı. Peki, 27 Aralık 2024 İSKİ güncel baraj doluluk oranı nasıl, yüzde kaç seviyesinde? İşte, ayrıntılar...

BARAJ DOLULUK ORANLARI 27 ARALIK 2024: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

27 ARALIK 2024 GÜNCEL İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul ve çevresinde yaşanan yoğun yağışların ardından İSKİ baraj doluluk oranları gündeme geldi. 27 Aralık 2024 tarihiyle barajlarda genel doluluk oranı 31,83 olarak belirlendi.

İşte, güncel baraj doluluk yüzdeleri...

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BARAJ DOLULUK ORANLARI 27 ARALIK 2024: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

Ömerli Barajı: %38,12
Darlık Barajı: %32,06
Elmalı Barajı: %77,6

BARAJ DOLULUK ORANLARI 27 ARALIK 2024: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

Terkos Barajı: %32,57
Alibey Barajı: %17,4
Büyükçekmece Barajı: %31,28

BARAJ DOLULUK ORANLARI 27 ARALIK 2024: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

Sazlıdere Barajı: %33,79
Istrancalar Barajı: %32
Kazandere Barajı: %11,97
Pabuçdere Barajı: %9,28

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