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BARAJ DOLULUK ORANLARI 27 ARALIK 2024: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 27.12.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024
10:29
BARAJ DOLULUK ORANLARI 27 ARALIK 2024: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
İstanbul'daki baraj doluluk oranları, kuraklık riskine karşı önemli bir gösterge oluşturuyor. 27 Aralık 2024 itibarıyla İSKİ verilerine göre, son yağışların ardından barajlardaki su seviyeleri mega kentte yaşayan vatandaşlar, mercek altına alındı. Peki, son yağışlarla birlikte İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranı nasıl, yüzde kaç seviyesinde? İşte, 27 Aralık 2024 itibarıyla İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı...