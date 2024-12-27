BARAJ DOLULUK ORANLARI 27 ARALIK 2024: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

27 Aralık 2024 İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Marmara Bölgesi ve çevresinde meydana gelen yağışların ardından barajlardaki doluluk yüzdeki mercek altına alındı. Peki, 27 Aralık 2024 İSKİ güncel baraj doluluk oranı nasıl, yüzde kaç seviyesinde? İşte, ayrıntılar...