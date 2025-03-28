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Haberler Yaşam BARAJ DOLULUK ORANLARI 28 MART 2025: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 28.03.2025 16:18 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 16:18

BARAJ DOLULUK ORANLARI 28 MART 2025: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İstanbul'daki barajların doluluk oranı güncellendi. Ülkemiz, bayram dönemi boyunca yağışlı havanın etkisi altına girerken, İstanbul'daki barajların durumu merak konusu oldu. Peki, 28 Mart 2025 itibarıyla İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranıy üzde kaç, son durum ne?

BARAJ DOLULUK ORANLARI 28 MART 2025: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İstanbul'daki barajların doluluk oranları, İSKİ tarafından güncellendi. İstanbul'a su temin eden barajlardaki doluluk oranları, son dönemde vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri haline gelirken arama motorlarında mercek altına alındı. Uzun zamandır yeterli yağış almayan Marmara Bölgesi'nde, kış mevsimiyle birlikte barajlardaki doluluk oranlarında artış gözlemlendi. Peki, 28 Mart itibariyle İstanbul'daki barajların doluluk oranı ne kadar? İşte, ayrıntılar...

BARAJ DOLULUK ORANLARI 28 MART 2025: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI

İSKİ'nin verilerine göre, 28 Mart 2025 Cuma günü itibarıyla barajların doluluk oranı yüzde 79,89 olarak kaydedildi.

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BARAJ DOLULUK ORANLARI 28 MART 2025: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İSTANBUL BARAJLARI SON DURUM

ÖMERLİ BARAJI: YÜZDE 92,72

BÜYÜKÇEKMECE BARAJI: 75,28

BARAJ DOLULUK ORANLARI 28 MART 2025: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

DARLIK BARAJI: 78,05

ELMALI BARAJI: 94,21

BARAJ DOLULUK ORANLARI 28 MART 2025: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

TERKOS BARAJI: 80,62

ALİBEY BARAJI: 64,23