BARAJ DOLULUK ORANLARI 28 MART 2025: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İstanbul'daki barajların doluluk oranları, İSKİ tarafından güncellendi. İstanbul'a su temin eden barajlardaki doluluk oranları, son dönemde vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri haline gelirken arama motorlarında mercek altına alındı. Uzun zamandır yeterli yağış almayan Marmara Bölgesi'nde, kış mevsimiyle birlikte barajlardaki doluluk oranlarında artış gözlemlendi. Peki, 28 Mart itibariyle İstanbul'daki barajların doluluk oranı ne kadar? İşte, ayrıntılar...