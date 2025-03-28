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BARAJ DOLULUK ORANLARI 28 MART 2025: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 28.03.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
16:18
BARAJ DOLULUK ORANLARI 28 MART 2025: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
İstanbul'daki barajların doluluk oranı güncellendi. Ülkemiz, bayram dönemi boyunca yağışlı havanın etkisi altına girerken, İstanbul'daki barajların durumu merak konusu oldu. Peki, 28 Mart 2025 itibarıyla İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranıy üzde kaç, son durum ne?