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BARAJ DOLULUK ORANLARI 7 OCAK 2025: İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç, son durum ne?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
12:35
BARAJ DOLULUK ORANLARI 7 OCAK 2025: İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç, son durum ne?
İstanbul'daki barajların su seviyeleri, özellikle yağışların beklenenden az ya da çok olduğu periyotlarda vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu büyükşehirlerde, su kaynaklarındaki azalma her an önemli bir sorun haline gelebilir. 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla yağışların artmasıyla birlikte, İstanbul'daki barajların doluluk oranları yeniden merak konusu oldu. Peki, 7 Ocak 2025 İSKİ İstanbul'daki barajlar yüzde kaç dolu, son durum ne?