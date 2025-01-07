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Haberler Yaşam BARAJ DOLULUK ORANLARI 7 OCAK 2025: İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç, son durum ne?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 12:35 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 12:35

BARAJ DOLULUK ORANLARI 7 OCAK 2025: İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç, son durum ne?

İstanbul'daki barajların su seviyeleri, özellikle yağışların beklenenden az ya da çok olduğu periyotlarda vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu büyükşehirlerde, su kaynaklarındaki azalma her an önemli bir sorun haline gelebilir. 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla yağışların artmasıyla birlikte, İstanbul'daki barajların doluluk oranları yeniden merak konusu oldu. Peki, 7 Ocak 2025 İSKİ İstanbul'daki barajlar yüzde kaç dolu, son durum ne?

BARAJ DOLULUK ORANLARI 7 OCAK 2025: İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç, son durum ne?

7 Ocak 2025 tarihinde İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, İSKİ barajlarındaki doluluk oranlarını arama motorları üzerinden araştırıyor. Son dönemdeki yağışlar sonrası su kaynaklarının doluluk seviyeleri büyük bir merak konusu haline geldi. İşte, 7 Ocak itibarıyla İSKİ'nin İstanbul'daki barajların doluluk oranları...

BARAJ DOLULUK ORANLARI 7 OCAK 2025: İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç, son durum ne?

7 OCAK 2025 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'da meydana gelen yağışların ardından İSKİ baraj doluluk oranları gündeme geldi. 7 Ocak 2025 tarihiyle barajlarda genel doluluk oranı yüzde 41,6 olarak paylaşıldı...

İşte, güncel baraj doluluk yüzdeleri...

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BARAJ DOLULUK ORANLARI 7 OCAK 2025: İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç, son durum ne?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli 45

Darlık 37,2

Elmalı 82,89

Terkos 43,82

BARAJ DOLULUK ORANLARI 7 OCAK 2025: İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç, son durum ne?

Alibey 25,06

Büyükçekmece 37,67

Sazlıdere 35,45

BARAJ DOLULUK ORANLARI 7 OCAK 2025: İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç, son durum ne?

Istrancalar 77,67

Kazandere 66,86

Pabuçdere 40,69

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