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Haberler Yaşam GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI 9 Şubat 2025: Alibey, Ömerli, Terkos... İSKİ ile İstanbul barajlarında son durum
Giriş Tarihi: 09.02.2025 11:48 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 11:48

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI 9 Şubat 2025: Alibey, Ömerli, Terkos... İSKİ ile İstanbul barajlarında son durum

Baraj doluluk oranları 9 Şubat Pazar grafiği takip ediliyor. Marmara Bölgesi başta olmak üzere yurdun pek çok noktasında etkili olan karla karışık yağmurla birlikte gözler İSKİ verilerine dönmüş durumda. Alibey, Büyükçekmece, Ömerli, Terkos gibi barajlarda su seviyesi kontrol ediliyor. İşte, İstanbul barajlarında güncel doluluk oranı...

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI 9 Şubat 2025: Alibey, Ömerli, Terkos... İSKİ ile İstanbul barajlarında son durum

İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ verileriyle izleniyor. Yaz aylarında kritik seviyelerde izlenen barajlarda son durum sağanak yağmurla birlikte değişti. İşte, grafikte son durum...

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI 9 Şubat 2025: Alibey, Ömerli, Terkos... İSKİ ile İstanbul barajlarında son durum

BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ baraj doluluk oranları etkili olan karla karışık yağmur sonrası izlenmeye başladı. 9 Şubat itibarıyla İstanbul'da barajlar yüzde 54,98 dolu.

İşte, güncel veriler:

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GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI 9 Şubat 2025: Alibey, Ömerli, Terkos... İSKİ ile İstanbul barajlarında son durum

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

Alibey: 40,24

Büyükçekmece: 51,08

Darlık: 51,76

Elmalı: 91,54

Istrancalar: 44,93

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI 9 Şubat 2025: Alibey, Ömerli, Terkos... İSKİ ile İstanbul barajlarında son durum

Kazandere: 80,82

Pabuçdere: 54,02

Sazlıdere: 44,32

Terkos: 58,21

Ömerli: 59,96

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI 9 Şubat 2025: Alibey, Ömerli, Terkos... İSKİ ile İstanbul barajlarında son durum
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