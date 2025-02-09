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GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI 9 Şubat 2025: Alibey, Ömerli, Terkos... İSKİ ile İstanbul barajlarında son durum
Giriş Tarihi: 09.02.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
11:48
GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI 9 Şubat 2025: Alibey, Ömerli, Terkos... İSKİ ile İstanbul barajlarında son durum
Baraj doluluk oranları 9 Şubat Pazar grafiği takip ediliyor. Marmara Bölgesi başta olmak üzere yurdun pek çok noktasında etkili olan karla karışık yağmurla birlikte gözler İSKİ verilerine dönmüş durumda. Alibey, Büyükçekmece, Ömerli, Terkos gibi barajlarda su seviyesi kontrol ediliyor. İşte, İstanbul barajlarında güncel doluluk oranı...