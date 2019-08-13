Baraj suları çekilince... Tarihi köy ortaya çıktı!
Baraj suları çekilince... Tarihi köy ortaya çıktı!
Ağrı'da Yazıcı Barajı suları altında kalan ve sadece minaresi görülen eski Başçavuş köyü, suların çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı. Önceki yıllarda sadece minarenin görüldüğü yerleşim yerinin eski sakinleri, suyun çekilmesiyle ortaya çıkan köylerine bakıp geçmişi yad ediyor. Zamanında gezdikleri sokaklara, kaldıkları evlere, gittikleri camiye ve kullandıkları köprüye bakan vatandaşlar, bölgeye gelen ziyaretçilere de eski köylerini tanıtıyor.
Giriş Tarihi: 13.08.2019
15:33
Güncelleme Tarihi: 13.08.2019
15:36