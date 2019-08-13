Baraj suları çekilince... Tarihi köy ortaya çıktı!

Son yılların en sıcak döneminin yaşandığı bölgede, tarım arazilerinin de yoğun olarak sulanması, baraj ve göletlerin su seviyesinin düşmesine yol açıyor. Sıcaklığın 38 dereceyi bulduğu Ağrı'da, Yazıcı Barajı'nın su seviyesi de yaklaşık 5 metre düştü. Barajın faaliyete geçmesinin ardından su altında kalan eski Başçavuş köyü de suyun çekilmesiyle gün yüzüne çıktı.