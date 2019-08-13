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Baraj suları çekilince... Tarihi köy ortaya çıktı!

'da Yazıcı Barajı suları altında kalan ve sadece minaresi görülen eski Başçavuş köyü, suların çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı. Önceki yıllarda sadece minarenin görüldüğü yerleşim yerinin eski sakinleri, suyun çekilmesiyle ortaya çıkan köylerine bakıp geçmişi yad ediyor. Zamanında gezdikleri sokaklara, kaldıkları evlere, gittikleri camiye ve kullandıkları köprüye bakan vatandaşlar, bölgeye gelen ziyaretçilere de eski köylerini tanıtıyor.

Giriş Tarihi: 13.08.2019 15:33 Güncelleme Tarihi: 13.08.2019 15:36
Baraj suları çekilince... Tarihi köy ortaya çıktı!

Son yılların en sıcak döneminin yaşandığı bölgede, tarım arazilerinin de yoğun olarak sulanması, baraj ve göletlerin su seviyesinin düşmesine yol açıyor. Sıcaklığın 38 dereceyi bulduğu 'da, Yazıcı Barajı'nın su seviyesi de yaklaşık 5 metre düştü. Barajın faaliyete geçmesinin ardından su altında kalan eski Başçavuş köyü de suyun çekilmesiyle gün yüzüne çıktı.

Baraj suları çekilince... Tarihi köy ortaya çıktı!

Özellikle ilkbahar ve kış aylarındaki görselliğiyle fotoğraf tutkunlarını ağırlayan baraj gölü, şimdilerde ise çekilen suların ortaya çıkardığı manzarasıyla ilgi görüyor.

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Baraj suları çekilince... Tarihi köy ortaya çıktı!

ZİYARETÇİLERE ESKİ KÖYLERİNİ TANITIYORLAR

Önceki yıllarda sadece minaresi su üzerinde kalan köyün eski sakinleri ise uzun zaman sonra sağlık ocağı, köprü, ev, ahır ve tandır evlerini de görme imkanı buldu.

Baraj suları çekilince... Tarihi köy ortaya çıktı!

Yerleşim yerinin eski sakinleri, suların çekilmesiyle ortaya çıkan köylerine bakıp geçmişi yad ediyor.

Baraj suları çekilince... Tarihi köy ortaya çıktı!

Zamanında gezdikleri köyün sokaklarına, kaldıkları evlere, gittikleri camiye, kullandıkları köprüye bakan vatandaşlar, ziyaretçilere de ortaya çıkan yerleşim yerinin bölümlerini tanıtıyor.

Baraj suları çekilince... Tarihi köy ortaya çıktı!

Göç eden kuş türlerinin de konaklama yeri olan baraj gölü, manzarasıyla göz kamaştırıyor.

Baraj suları çekilince... Tarihi köy ortaya çıktı!
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