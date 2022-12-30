Barbaros Hayreddin canlı izle || TRT 1 canlı yayın ekranı ile Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı 2. bölüm canlı izle

Barbaros Hayreddin canlı izle ekranı üzerinden TRT 1'in yeni tarihi dizisi anlık olarak takip edilmek isteniyor. Diziseverler, Tolgahan Sayışman'ın başrolünde olduğu, Kanuni döneminde geçen dizi geçen hafta başladı. Her Cuma TRT 1 canlı yayın ekranı üzerinde saat 20.00'da yayınlanacak. Yeni bölümde Fransa kralı François, yapacağı teklif için Barbaros Hayreddin ile gizlice buluşur. Kemankeş, Ayas Paşa' ya Sultanın herkesten habersiz bir hattı hümayunu Barbaros Hayreddin'e gönderdiğini anlatır. Ayas Paşa'nın buna tepkisi ne olacaktır? konusu üzerinden gidilecek. İşte Barbaros Hayreddin 2. bölüm canlı izle