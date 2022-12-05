Haberler Yaşam Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı konusu ve oyuncu kadrosu

Giriş Tarihi: 05.12.2022 15:32 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 15:32

Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı konusu ve oyuncu kadrosu

TRT 1 ekranlarının dönem dizisi Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı adıyla yayınlanan dizi, bu sezon yeni oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkacak. Yeni sezonda başrolünde Tolgahan Sayışman'ın yer alacağı Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtımın ardından dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? İşte, Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi ile ilgili tüm merak edilenler.