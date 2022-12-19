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Giriş Tarihi: 19.12.2022 09:29 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 09:29

Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? TRT 1 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı oyuncuları kim, konusu ne?

Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi ne zaman başlıyor sorusu, Dünya Kupası sırasında sıklıkla yanıt arandı. Özellikle maç sıralarında sürekli olarak tarihsel dizinin yakında ekranlarda olacağı anons edilmişti. Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi oyuncuları ve konusu ile birlikte yayımlanacağı tarih de belli oldu. Tolgahan Sayışman'ın başrolünü oynadığı yapım, Akdeniz'in Kılıcı dizisinin devamı niteliğinde olacak. Peki, Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı ne zaman başlayacak? İşte TRT 1 dizisi hakkında detaylar…

Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? TRT 1 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı oyuncuları kim, konusu ne?

Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı oyuncuları ve konusu ile birçoklarının dikkatini şimdiden çekmeye başladı. TRT 1, Alparslan Büyük Selçuklu yanına bir tarihsel dizi daha ekledi. Vatandaşlar da Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı ne zaman başlıyor sorusuna uzun süredir yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylar…

Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? TRT 1 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı oyuncuları kim, konusu ne?

BARBAROS HAYREDDİN SULTANIN FERMANI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

İzleyicisiyle buluşmak için gün sayan Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisinin ilk tanıtımı geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

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Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? TRT 1 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı oyuncuları kim, konusu ne?

Yayınlanan tanıtım sonrası Tolgahan Sayışman'ın Barbaros Hayreddin'e hayat verdiği dizinin yayın tarihi merak konusu oldu.

Barbaros Hayreddin, 23 Aralık 2022 saat 20.00'da ekranlarda olacak.

Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? TRT 1 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı oyuncuları kim, konusu ne?

BARBAROS HAYREDDİN SULTANIN FERMANI KONUSU

Barbaros Hayrettin Paşa'nın 40'lı yaşlarının ekrana getirileceği dizide, Kanuni Sultan Süleyman dönemi anlatılacak.

Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? TRT 1 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı oyuncuları kim, konusu ne?

BARBAROS HAYREDDİN SULTANIN FERMANI OYUNCU KADROSU

Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Melisa Döngel, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hasan Küçüktekin, Arif Pişkin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan, İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Musa Evren, Sibel Kasapoğlu, Erman Cihan, Demirhan Demircioğlu, Yaşar Aydınoğlu, Yiğit Arda Tan, Revna Çolak gibi başarılı isimler yer alıyor.

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