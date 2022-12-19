Haberler Yaşam Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? TRT 1 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı oyuncuları kim, konusu ne?

Giriş Tarihi: 19.12.2022 09:29 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 09:29

Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? TRT 1 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı oyuncuları kim, konusu ne?

Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi ne zaman başlıyor sorusu, Dünya Kupası sırasında sıklıkla yanıt arandı. Özellikle maç sıralarında sürekli olarak tarihsel dizinin yakında ekranlarda olacağı anons edilmişti. Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi oyuncuları ve konusu ile birlikte yayımlanacağı tarih de belli oldu. Tolgahan Sayışman'ın başrolünü oynadığı yapım, Akdeniz'in Kılıcı dizisinin devamı niteliğinde olacak. Peki, Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı ne zaman başlayacak? İşte TRT 1 dizisi hakkında detaylar…