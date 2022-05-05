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Haberler Yaşam Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı bugün akşam var mı, yok mu? 5 Mayıs 2022 TRT1 yayın akışı ile Barbaroslar dizisi neden yok, yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 05.05.2022 13:37 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 13:43

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı bugün akşam var mı, yok mu? 5 Mayıs 2022 TRT1 yayın akışı ile Barbaroslar dizisi neden yok, yeni bölüm ne zaman?

TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi her hafta Perşembe günü televizyon ekranlarında sevenleriyle buluşurken bugün yayın akışında yer almaması dikkat çekti. Bunun üzerine yapımın sıkı takipçileri "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bugün akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan'ın olduğu yapım, birçok dizi gibi Ramazan Bayramı tatili nedeniyle ekranlarda yer almayacak. Peki, Barbaroslar bugün akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte 5 Mayıs TRT1 yayın akışı ve tüm detaylar...

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı bugün akşam var mı, yok mu? 5 Mayıs 2022 TRT1 yayın akışı ile Barbaroslar dizisi neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi bu akşamın TRT1 yayın akışı listesinde yer almadı. Dizinin yeni bölüm tarihi sıkı takipçileri tarafından merakla beklenirken öte yandan "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bugün akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. Başladığı günden bu yana dikkatleri üzerine çeken yapım, bu hafta birçok dizide olduğu gibi televizyon ekranlarında yer almayacak. Peki, Barbaroslar neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı bugün akşam var mı, yok mu? 5 Mayıs 2022 TRT1 yayın akışı ile Barbaroslar dizisi neden yok, yeni bölüm ne zaman?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI BU AKŞAM YOK MU?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, bu akşam TRT1'in yayın akışında bulunmuyor.

Bugün bayram arası dolayısıyla yayınlanmayacak olan dizinin yeni bölümünün 12 Mayıs Perşembe günü ekranlara gelmesi bekleniyor.

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Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı bugün akşam var mı, yok mu? 5 Mayıs 2022 TRT1 yayın akışı ile Barbaroslar dizisi neden yok, yeni bölüm ne zaman?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:30 Gönül Dağı (Altyazılı)

10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12:45 Türkiye'nin Mutfağı

15:15 Bir İyilik Hikayesi

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı bugün akşam var mı, yok mu? 5 Mayıs 2022 TRT1 yayın akışı ile Barbaroslar dizisi neden yok, yeni bölüm ne zaman?

15:30 Kara Tahta (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

22:45 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

01:45 Dengi Dengine

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