Haberler Yaşam Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı bugün akşam var mı, yok mu? 5 Mayıs 2022 TRT1 yayın akışı ile Barbaroslar dizisi neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Giriş Tarihi: 05.05.2022 13:37 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 13:43

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı bugün akşam var mı, yok mu? 5 Mayıs 2022 TRT1 yayın akışı ile Barbaroslar dizisi neden yok, yeni bölüm ne zaman?

TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi her hafta Perşembe günü televizyon ekranlarında sevenleriyle buluşurken bugün yayın akışında yer almaması dikkat çekti. Bunun üzerine yapımın sıkı takipçileri "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bugün akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan'ın olduğu yapım, birçok dizi gibi Ramazan Bayramı tatili nedeniyle ekranlarda yer almayacak. Peki, Barbaroslar bugün akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte 5 Mayıs TRT1 yayın akışı ve tüm detaylar...