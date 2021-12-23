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Haberler Yaşam Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle! TRT1’de Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 14.bölüm hemen izle
Giriş Tarihi: 23.12.2021 21:27 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 21:27

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle! TRT1’de Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 14.bölüm hemen izle

TRT1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı izle ekranı ile araştırılıyor. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe'nin rol aldığı dizide bu hafta Pietro ve Rodos Şövalyelerine büyük bir yenilgi yaşatan Oruç Reis, Unita'nın yağmaladığı altınları Habeşli mazlumlara teslim etmeyi başarmıştı. Heyecan dolu anların yer aldığı diziyi internet ortamından takip etmek isteyenler Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 14. Son bölüm izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte TRT1'de Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle ekranı ve yeni bölüm detayları…

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı son bölüm izle! TRT1’de Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 14.bölüm hemen izle

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izleyiciyle TRT1 ekranlarında buluşuyor. Diziyi TRT1 canlı yayın ekranı üzerinden takip edemeyenler Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 14.bölüm izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. Yeni bölümde Oruç'un bir Osmanlı gölgesi olarak İslam aleminde yükselişini engelleyemeyen Karabay, onu topraklarından silmek için ne yapacaktır? İşte TRT1'de Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle ekranı

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı son bölüm izle! TRT1’de Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 14.bölüm hemen izle

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 14.BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 14. son bölüm tek parça full izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açılıyor.. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak TRT1 dizisinin son bölümünü izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/diziler/barbaroslar-akdenizin-kilici

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Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı son bölüm izle! TRT1’de Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 14.bölüm hemen izle

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Pietro ve Rodos Şövalyelerine büyük bir yenilgi yaşatan Oruç Reis, Unita'nın yağmaladığı altınları Habeşli mazlumlara teslim etmeyi başarmıştı. Bu sırada çakaloz topları taşıdığı gerekçesiyle gemisine el konan Oruç Reis, Karabay'a engel olmak için İskenderiye'ye dönmek zorunda kalmış ve Habeşlilerle kalan İlyas ve leventleri pusuya düşürülmüştü. Antuan tarafından ağır bir darbe alan İlyas ölecek midir? Kardeşi İlyas'ın pusuya düşürüldüğünü öğrenen Oruç onu ölümün pençesinden kurtarabilecek midir? Oruç'u kimler, nasıl durdurmak isteyecektir?

Oruç'un bir Osmanlı gölgesi olarak İslam aleminde yükselişini engelleyemeyen Karabay, onu topraklarından silmek için ne yapacaktır? Firuze, İskenderiye'de imalathanesini kurmayı planlanan Hüma'nın ticarette güçlenmesini nasıl engelleyecektir?

Akdeniz'in kapılarını aralamak için sırlı kitabın çözüm yolculuğuna çıkan Hızır ve Meryem kendilerine kurulan tuzakları atlatarak Midilli'ye ulaşmayı başarmıştı. Piri Reis'in ışığında Kalimnos fethi için Midilli'de kurulacak tersanenin tetkiklerini yaptıkları sırada Meryem'i almaya gelen Gladyus ve Rodos Şövalyeleri tarafından kıskaca alınmışlardı. İshak ve yeniçerilerin gelişiyle büyüyen saldırıda Meryem kurtulabilecek midir? Yoksa Pietro kardeşi olduğundan şüphe ettiği Meryem'i nihayet ele geçirebilecek midir?

Kardeşinin Şahbaz'ın elinde olduğunu öğrenen Isabel, onun öldürülmesinden endişe ederek handa çalışmayı kabul etmiş ve Oruç ile yollarını ayırmıştı. Isabel'in tehdit edildiğini düşünen Oruç, Unita için çalışan Şahbaz'ın kirli oyunlarını ortaya nasıl çıkartacak ve ona nasıl bedel ödetecektir?

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