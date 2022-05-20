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Haberler Yaşam Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın Oruç Reis’i Engin Altan Düzyatan diziden ayrıldı mı, ölecek mi? Oruç Reis öldü mü?
Giriş Tarihi: 20.05.2022 00:42 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 00:47

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın Oruç Reis’i Engin Altan Düzyatan diziden ayrıldı mı, ölecek mi? Oruç Reis öldü mü?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Engin Altan Düzyatan'ın canlandırdığı Oruç Reis dikkat çekiyor. Bu akşam ekrana gelen 31.bölümde Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda Engin Altan'ın canlandırdığı karakter Oruç Reis'in ölüp ölmediği merak ediliyor. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 31. bölüm 2. fragmanında "Benim, İlyas'ın intikamı gayrı sendedir. Hakkını helal edesin." sözleri şok etkisi yarattı. Peki Oruç Reis öldü mü? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Oruç Reis'i Engin Altan Düzyatan diziden ayrıldı mı, ölecek mi? İşte yanıtı…

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın Oruç Reis’i Engin Altan Düzyatan diziden ayrıldı mı, ölecek mi? Oruç Reis öldü mü?

Oruç Reis öldü mü, Engin Altan Düzyatan diziden çıktı mı, neden sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Ertuğrul Gazi'den sonra Oruç Reis karakteriyle perşembe akşamları ekranlara gelen Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda isminden söz ettiren Engin Altan Düzyatan'ın diziden ayrıldığı iddia edildi. Peki Oruç Reis öldü mü? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Oruç Reis'i Engin Altan Düzyatan diziden ayrıldı mı, ölecek mi?

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın Oruç Reis’i Engin Altan Düzyatan diziden ayrıldı mı, ölecek mi? Oruç Reis öldü mü?

ORUÇ REİS ÖLDÜ MÜ?

Oruç Reis karakteriyle perşembe akşamları ekranlara gelen Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda isminden söz ettiren Engin Altan Düzyatan diziye veda edip etmediği yayınlanan yeni bölümde belli olacak.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN BARBAROSLAR DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanında yer alan görüntülere göre Engin Altan Düzyatan dizi kadrosundan ayrılıyor. Oyuncunun canlandırdığı Oruç Reis rolü bu hafta yaralanarak ölüyor. Yeni bölümle birlikte detaylar netlik kazanacak.

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Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın Oruç Reis’i Engin Altan Düzyatan diziden ayrıldı mı, ölecek mi? Oruç Reis öldü mü?

ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?

Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz, 1979 İzmir doğumlu, Türk oyuncu ve sunucudur.

Büyük dedeleri Yugoslavya Türklerinden olan Engin Altan Düzyatan, 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi. 2001 yılında mezun olduktan sonra İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda Kenter ve DOT Tiyatrosu'nda görev almış, ayrıca Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun yönetmiştir. Hazal Kaya ve Naz Elmas ile birlikte Beymen Club'ın 2010 koleksiyonu çekimlerinde yer almıştır.

Düzyatan, Yeditepe İstanbul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Son, Yol Ayrımı, Cinayet gibi televizyon dizilerinin yanı sıra Cennet, Romantik Komedi 1 ve Romantik Komedi 2, Bir Avuç Deniz, New York'ta 5 Minare, Anadolu Kartalları, Bu İşte Bir Yalnızlık Var gibi birçok yapımda yer alan sanatçı Ayrıca 1 Milyon Canlı Para isimli yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır. 2012 yılında Los Angeles Movie Awards'da Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanmıştır. Halen TRT 1'de yayınlanmakta olan Diriliş: Ertuğrul adlı dizide başrol oyuncusu olarak yer almaktadır. 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlenmiş olup Emir Aras adında bir çocuk babasıdır.

TARİHTE ORUÇ REİS KİMDİR, NE ZAMAN VE NASIL ÖLDÜ?

Muhtemelen 1470'te (bazı kaynaklara göre 1474'te) Osmanlı yerleşkesi olan şu anki Midilli'nin Bonova Köyü'nde doğdu. Babası, Vardari Yâkub Ağa, 1462'de Midilli'nin fethine katılmış ve Bonova köyü kendisine tımar olarak verilmişti. Burada yerleşip evlenen Yâkub Ağa'nın İshak, Oruç, Hızır ve İlyas adını verdiği dört oğlu oldu.

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