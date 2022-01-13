Barbaroslar bu akşam var mı, oynayacak mı, neden yok? Bugün Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı yeni bölüm var mı, ne zaman yayınlanacak?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yayın gününde izleyiciler tarafından araştırılıyor. Barbaroslar bu akşam oynayacak mı, Barbaroslar neden yok sorusuyla araştırılan ve TRT 1'de Perşembe akşamları ekrana gelen yapım geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da yayın akışında yer almıyor. Geçtiğimiz hafta pek çok dizi gibi yeni yıl tatili dolayısıyla ekrana gelmeyen yapımın bu haftaki yayın durumu merak ediliyor. Peki bugün Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm var mı, ne zaman yayınlanacak? İşte 13 Ocak Perşembe TRT 1 yayın akışı ve detaylar…