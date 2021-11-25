Barbaroslar dizisi izle! TRT1 canlı yayın ile Barbaroslar Akdeniz Kılıcı yeni bölüm canlı izle

Tüm bunların yanı sıra babasıyla ters düşen ve Pietro ile yaptığı ittifak neticesinde Oruçlara karşı hasmane bir tutum sergileyen Şahbaz, Oruçlara yardım etmekte ısrar eden babası Kılıç Beyi öldürtmüştü. Kılıç Beyin gemisiyle Tenebris'e ulaşan Hızır, geri dönebilmek için yine bu gemiye ihtiyaç duyacak fakat Şahbaz, ona yardım için bir gemi göndermeyecektir. Hızır, Niko ve Meryem, Tenebris'ten nasıl kurtulacaktır? Onların Tenebris'ten çıkmasında Derviş nasıl bir rol oynayacaktır?