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Haberler Yaşam Barbaroslar dizisi izle! TRT1 canlı yayın ile Barbaroslar Akdeniz Kılıcı yeni bölüm canlı izle
Giriş Tarihi: 25.11.2021 19:10 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 19:12

Barbaroslar dizisi izle! TRT1 canlı yayın ile Barbaroslar Akdeniz Kılıcı yeni bölüm canlı izle

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Barbaroslar Akdeniz Kılıcı yeni bölüm canlı izle ekranı akşam saatleriyle gündemdeki yerini aldı. ES film imzalı yapım Eylül ayında yayın hayatına başlamış ve tarih, kurgu, aksiyon ve macera türlerini bir arada izleyenlerine sunmuştu. Dizinin sıkı takipleri yapımı internet aracılığı ile izlemek için "TRT1 canlı yayın ile Barbaroslar Akdeniz Kılıcı yeni bölüm canlı izle" araştırmasına çıktı. İşte 25 Kasım Barbaroslar Akdeniz Kılıcı 10.yeni bölüm canlı izle ekranı ve tüm detaylar...

Barbaroslar dizisi izle! TRT1 canlı yayın ile Barbaroslar Akdeniz Kılıcı yeni bölüm canlı izle

Ekranların sevilen dizisi Barbaroslar Akdeniz Kılıcı 10. Yeni bölümü ile bu akşam ekranlarda olacak. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı yapımı internet üzerinden takip etmek isteyenler bu kapsamda "TRT1 canlı yayın ile Barbaroslar Akdeniz Kılıcı yeni bölüm canlı izle" araştırmalarına başladı. Yapımda bu akşam da aksiyon hat safhada olacak. İşte 25 Kasım tarihli bölümü ile Barbaroslar dizisi izle ekranı ve detaylar...

Barbaroslar dizisi izle! TRT1 canlı yayın ile Barbaroslar Akdeniz Kılıcı yeni bölüm canlı izle

BARBAROSLAR SON BÖLÜM İZLE!

Dizinin son bölümünü aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz...

https://www.trt1.com.tr/diziler/barbaroslar-akdenizin-kilici

Osmanlı Devleti'nin desteklerini arkalarına alan Barbaros kardeşler bu hafta yine nefes kesen bir bölümle izleyiciyle buluşuyor. Zalimlere açtıkları bu savaşta Baba Oruç ve Hızır Reis'i hangi tehlikeler bekliyor;
Geçtiğimiz bölümde Unita'nın altınlarını ele geçiren ve altınları asıl sahiplerine vermek isteyen Baba Oruç'u, Isabel üzerinden kurduğu tuzakla esir alan Pietro, gaddarlığını sonuna kadar gösterecek. Bu zalimlikten Isabel'de aynı payı alacak. Kızının

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Barbaroslar dizisi izle! TRT1 canlı yayın ile Barbaroslar Akdeniz Kılıcı yeni bölüm canlı izle

Pietro tarafından işkenceye uğradığına şahit olan Sylvio nasıl bir tepki gösterecek?
Bu sırada Pietro, yakın adamı Alfeo'ya Despina'yı kaçırtmıştı. Ancak Alfeo, İlyas ve Eshter'in peşine düşmesi neticesinde onlara yakalanmış ve elinden kurtulmak isteyen Despina bir uçurumdan düşüp ölmüştü.

Barbaroslar dizisi izle! TRT1 canlı yayın ile Barbaroslar Akdeniz Kılıcı yeni bölüm canlı izle

Diğer taraftan Hızır ile Niko, Işığın Kızı'nı bulmak için vardıkları Tenebris Adası'nda birçok tuzağı atlatmış fakat Diego'nun tuzağına düşmüştü. Etrafları onlarca düşman askeriyle sarılı olan Hızır ile Niko'nun yardımına Işığın Kızı Meryem yetişmişti. Meryem, Hızır ile Niko'yu bu tuzaktan kurtarmayı başarabilecek midir?

Barbaroslar dizisi izle! TRT1 canlı yayın ile Barbaroslar Akdeniz Kılıcı yeni bölüm canlı izle

Tüm bunların yanı sıra babasıyla ters düşen ve Pietro ile yaptığı ittifak neticesinde Oruçlara karşı hasmane bir tutum sergileyen Şahbaz, Oruçlara yardım etmekte ısrar eden babası Kılıç Beyi öldürtmüştü. Kılıç Beyin gemisiyle Tenebris'e ulaşan Hızır, geri dönebilmek için yine bu gemiye ihtiyaç duyacak fakat Şahbaz, ona yardım için bir gemi göndermeyecektir. Hızır, Niko ve Meryem, Tenebris'ten nasıl kurtulacaktır? Onların Tenebris'ten çıkmasında Derviş nasıl bir rol oynayacaktır?

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