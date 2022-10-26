Barcelona Bayern Münih canlı yayın bilgileri sporseverler tarafından araştırılıyor. Bugünün en çok merak edilen maçı, grubun kaderini belirleyecek. Barcelona Bayern Münih'i yenemezse Şampiyonlar Ligi elemelerine kalma imkanını kaçıracak. Bu sebeple Barcelona tüm gücüyle saldırmaya çalışacak. Vatandaşlar da Barcelona Bayern Münih maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Robert Lewandowski, eski takımına karşı rakip olacak. Peki, Barcelona Bayern Münih maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…