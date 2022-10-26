Haberler Yaşam Barcelona Bayern Münih maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 26.10.2022 15:33 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022 15:33

Barcelona Bayern Münih canlı yayın bilgileri sporseverler tarafından araştırılıyor. Bugünün en çok merak edilen maçı, grubun kaderini belirleyecek. Barcelona Bayern Münih'i yenemezse Şampiyonlar Ligi elemelerine kalma imkanını kaçıracak. Bu sebeple Barcelona tüm gücüyle saldırmaya çalışacak. Vatandaşlar da Barcelona Bayern Münih maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Robert Lewandowski, eski takımına karşı rakip olacak. Peki, Barcelona Bayern Münih maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…