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Haberler Yaşam Barda çıkan yangında iki kişi kurtarılamadı! Eski sevgiliden kan donduran itiraf: Alevleri sarana kadar...
Giriş Tarihi: 11.10.2023 12:17 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 12:17

Barda çıkan yangında iki kişi kurtarılamadı! Eski sevgiliden kan donduran itiraf: Alevleri sarana kadar...

İzmir'de bir barda yangın çıktı. İşletme sahibi olmak üzere iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Önceki gün polise giden mekan sahibinin sevgilisinin ifadesi şaşkınlık yarattı: Alevler dükkanı sarana kadar…

Ceyhan TORLAK
Barda çıkan yangında iki kişi kurtarılamadı! Eski sevgiliden kan donduran itiraf: Alevleri sarana kadar...

Kan donduran olay İzmir Bayraklı'da 20 Eylül'de yaşandı. Sabaha karşı bir barda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alıp söndürdü.

Barda çıkan yangında iki kişi kurtarılamadı! Eski sevgiliden kan donduran itiraf: Alevleri sarana kadar...

Ekiplerce kontrolde, dumandan etkilenen emekli öğretmen Mehmet Naci Sözüner'in (67) öldüğü tespit edildi. Vücudunda 3'üncü derece yanık bulunan işletme sahibi Mustafa Bendeş ise ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bendeş de hayatını kaybetti.

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Barda çıkan yangında iki kişi kurtarılamadı! Eski sevgiliden kan donduran itiraf: Alevleri sarana kadar...

POLİSE GİDİP, İTİRAF ETTİ
Önceki gün emniyete giden Esra Başkaya, olayla ilgili ifade verdi.

Barda çıkan yangında iki kişi kurtarılamadı! Eski sevgiliden kan donduran itiraf: Alevleri sarana kadar...

Bendeş'in erkek arkadaşı olduğunu, sürekli kavga ettiklerini belirten Başkaya, olay günü de tartışınca çantasından çıkardığı çakmakla bir bezi tutuşturup, pencereden içeriye atarak yangın çıkardığını söylediği öğrenildi.

Barda çıkan yangında iki kişi kurtarılamadı! Eski sevgiliden kan donduran itiraf: Alevleri sarana kadar...

Bir süre bekleyip, yangının dükkanı sardığını görünce olay yerinden kaçtığını ancak aradan geçen zamanın ardından pişmanlık duyup, teslim olduğunu söylediği kaydedildi.

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