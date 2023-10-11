Haberler Yaşam Barda çıkan yangında iki kişi kurtarılamadı! Eski sevgiliden kan donduran itiraf: Alevleri sarana kadar...

Giriş Tarihi: 11.10.2023 12:17 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 12:17

Barda çıkan yangında iki kişi kurtarılamadı! Eski sevgiliden kan donduran itiraf: Alevleri sarana kadar...

İzmir'de bir barda yangın çıktı. İşletme sahibi olmak üzere iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Önceki gün polise giden mekan sahibinin sevgilisinin ifadesi şaşkınlık yarattı: Alevler dükkanı sarana kadar…