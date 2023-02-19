Depremzede Barınma Desteği başvuruları e-Devlet’te! Afetzede Barınma Desteği nedir, nasıl başvurulur, kimler başvurabilir?

7- Kira yardımı verilecek mi?

Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 12 ay boyunca; ev sahibi olanlara aylık 5.000 TL olmak üzere toplam 60.000 TL, kiracı olanlara ise aylık 2.000 TL olmak üzere toplam 24.000 TL kira yardımı yapılacak.

8- Yıkık/acil yıktırılacak/ağır hasarlı/orta hasarlı konutlar için yapılan barınma desteği yardımının tamamı afetzedelere hemen verilmekte midir?

İkamet adreslerinin bulunduğu il valiliğince yapılacak incelemeler sonrasında sırasıyla taşınma ve kira yardımı yapılacak.

9- Konutu ağır hasarlı olup, konteyner talebi bulunan afetzedelere barınma desteği yapılmakta mıdır?

Konutu ağır hasarlı ev sahiplerinden konteyner talebi olanlara sadece 15.000 TL taşınma yardımı yapılacak olup, barınma desteği yapılmayacak.

10- Ebeveynine ait bir konutta ikamet eden evli afetzedeler için barınma desteği ödemesi yapılmakta mıdır?

Evli afetzede, barınma desteği açısından ev sahibi kabul edilip, konut yıkık/acil yıktırılacak/ağır hasarlı/orta hasarlı ise 60.000-TL barınma, 15.000-TL taşınma desteği yardımı ödemesi yapılacak.

11- Ebeveynine ait bir konutta ikamet eden boşanmış afetzedeler için barınma desteği ödemesi yapılmakta mıdır?

Boşanmış afetzede, barınma desteği açısından ev sahibi kabul edilip, konut yıkık/acil yıktırılacak/ağır hasarlı/orta hasarlı ise 60.000-TL barınma, 15.000-TL taşınma desteği yardımı ödemesi yapılacak.

12- Ebeveynine ait bir konutta ikamet eden bekar afetzedeler için barınma desteği ödemesi yapılmakta mıdır?

Bekar afetzede, barınma desteği açısından kiracı kabul edilip, konut yıkık/acil yıktırılacak/ağır hasarlı/orta hasarlı ise 24.000 TL barınma, 15.000 TL taşınma desteği yardımı ödemesi yapılacak.