Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 18.09.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 11:06

Barış Boyun çetesi soruşturması tamamlandı: 574 sayfalık iddianamede çarpıcı detaylar

İtalya'da tutuklu olan ve Barış Boyun'un yönettiği suç örgütü hakkında soruşturma tamamlandı. 95 eylem, 311 şüphelinin yer aldığı 574 sayfalık iddianamede Barış Boyun'un bir ağırlaştırılmış müebbet, 3 kez müebbet ve 304 yıl 9 aya kadar hapsi istendiği vurgulandı. Öte yandan iddianamede çete lideri Boyun hakkında "Tutuklu olmasına rağmen suç işlememeye devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

Deniz YUSUFOĞLU
Barış Boyun çetesi soruşturması tamamlandı: 574 sayfalık iddianamede çarpıcı detaylar

İtalya'da tutuklu olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı silahlı suç örgütü hakkında yürütülen ana soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazırlanan 574 sayfalık iddianamede 8 maktul, 136 kişi müşteki, 6 kişi müşteki-şüpheli ve 305 kişi ise şüpheli olarak yer aldı. İddianamede, suç örgütünün gerçekleştirdiği 95 eylem tek tek anlatıldı.

Barış Boyun çetesi soruşturması tamamlandı: 574 sayfalık iddianamede çarpıcı detaylar

LİDER VE YARDIMCILARI

Lider sıfatında bulunan Barış Boyun'un 14 eylemin şüphelisi olarak yer aldı. Hakkında 11 Mayıs 2022'den itibaren yakalama kararı bulunan, söz konusu iddianamede bin 641 kez adı geçen Barış Boyun'un silahlı suç örgütünün lideri olduğu ve Bayram Demir, Tolga Gültepe, Zafer Boyun, Bahadır Akdağ ile Beratcan Gökdemir'in ise örgüt yöneticileri oldukları kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Barış Boyun çetesi soruşturması tamamlandı: 574 sayfalık iddianamede çarpıcı detaylar

HER TÜRLÜ EYLEMİ YAPTIRABİLECEK DURUMDA

Savcı, iddianamede Barış Boyun'un özellikle Beyoğlu Hasköy bölgesinde hakimiyet kurmak için kendisine hasım olarak belirlediği grup ya da kişilerle rant kavgası içerisine girdiği, birlikte hareket ettiği şahıslarla gerçekleştirdiği eylemlerle çevresine korku saldığı anlatıldı. Örgütün hüküm sürdüğü bölgedeki faaliyetlerinin devam etmesi için ise örgüt üyelerine her türlü silahlı eylem yaptırdığı ve yaptırabilecek durumda olduğunu iddianamede yer aldı.

Barış Boyun çetesi soruşturması tamamlandı: 574 sayfalık iddianamede çarpıcı detaylar

ÖRGÜTÜN TEK SÖZ SAHİBİ

İddianamede, Barış Boyun'un örgüt içerisindeki tek söz sahibi olduğu, örgüt üyelerinin kendisine sonsuz biat ettiği kaydedildi. Yapılan oerasyonlar kapsamında şüphelilerden ele geçirilen suç eşyaları ve kriminal inceleme raporlarına da yer aldığı iddianamede, Barış Boyun ve yöneticileri Beratcan Gökdemir, Bahadır Akdağ, Zafer Boyun, Tolga Gültepe ve Bayram Demir hakkında silahlı suç örgütü kurma suçundan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldığı ve yargılamanın devam ettiği, ancak şüpheli Barış Boyunun bu dava açıldıktan sonra da yeni örgüt üyeleri bularak örgüt kapsamında suç işlemeye devam ettiği anlatıldı.

Barış Boyun çetesi soruşturması tamamlandı: 574 sayfalık iddianamede çarpıcı detaylar

AMAÇ ÜLKENİN EN BÜYÜK SUÇ ÖRGÜTÜ OLMAK

İddianamede, Barış Boyun'un örgüt yöneticilerine suç işleme kastıyla talimat verdiği ve örgütü bu şekilde ayakta tuttuğu, örgüt yöneticilerinin Barış Boyun'un ismini kullanarak ve korkutucu gücünden faydalandığı anlatıldı. Örgüt amacının belirsiz sayıda kişiden haksız menfaat sağlamak olduğu, bu suçu işleyebilmek için yeterli sayıda örgüt üyesi ve araca sahip oldukları, örgüt lideri ve yöneticileri amaçlarına ulaşabilmek amacıyla her türlü eylemi gerçekleştirmekten imtina etmedikleri, amaçlarına ulaşmak ve ülkenin en büyük suç örgütü olmak amacıyla karşılarında duran ve faaliyet gösterdikleri alanda yer alan kişi ve gruplara silahlı saldırılarda bulunarak ya öldürdükleri ya da kendi saflarına çektikleri iddianamede kaydedildi.

SON DAKİKA