Barış Boyun çetesi soruşturması tamamlandı: 574 sayfalık iddianamede çarpıcı detaylar

AMAÇ ÜLKENİN EN BÜYÜK SUÇ ÖRGÜTÜ OLMAK

İddianamede, Barış Boyun'un örgüt yöneticilerine suç işleme kastıyla talimat verdiği ve örgütü bu şekilde ayakta tuttuğu, örgüt yöneticilerinin Barış Boyun'un ismini kullanarak ve korkutucu gücünden faydalandığı anlatıldı. Örgüt amacının belirsiz sayıda kişiden haksız menfaat sağlamak olduğu, bu suçu işleyebilmek için yeterli sayıda örgüt üyesi ve araca sahip oldukları, örgüt lideri ve yöneticileri amaçlarına ulaşabilmek amacıyla her türlü eylemi gerçekleştirmekten imtina etmedikleri, amaçlarına ulaşmak ve ülkenin en büyük suç örgütü olmak amacıyla karşılarında duran ve faaliyet gösterdikleri alanda yer alan kişi ve gruplara silahlı saldırılarda bulunarak ya öldürdükleri ya da kendi saflarına çektikleri iddianamede kaydedildi.