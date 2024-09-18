Giriş Tarihi: 18.09.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024
11:06
Barış Boyun çetesi soruşturması tamamlandı: 574 sayfalık iddianamede çarpıcı detaylar
İtalya'da tutuklu olan ve Barış Boyun'un yönettiği suç örgütü hakkında soruşturma tamamlandı. 95 eylem, 311 şüphelinin yer aldığı 574 sayfalık iddianamede Barış Boyun'un bir ağırlaştırılmış müebbet, 3 kez müebbet ve 304 yıl 9 aya kadar hapsi istendiği vurgulandı. Öte yandan iddianamede çete lideri Boyun hakkında "Tutuklu olmasına rağmen suç işlememeye devam ediyor" ifadeleri yer aldı.