Barış Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli? Barış Kılıç hayatı, dizileri ve filmleri

BARIŞ KILIÇ KİMDİR?

Barış Kılıç, 21 Şubat 1978 tarihinde Malatya, Arguvan'da doğmuştur. 1983 yılında İstanbul'a taşındı. 1 ablası 1 kız kardeşi vardır. Babası emekli ilkokul öğretmenidir. Okmeydanı Anadolu Lisesi'ni bitirdi. İstanbul üniversitesinin iktisat fakültesinden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra yabancı dilini geliştirmek için Amerika'ya gitti. Bir süre burada kalıp yabancı dilini geliştirdikten sonra Türkiye'ye döndü veYeditepe üniversitesinde yüksek lisans yaptı.

Üniversite birinci sınıftan itibaren reklam filmlerinde oyunculuk yapmaya başladı. 1999 yılında bir oyuncu arkadaşı ile bir cips reklamı reklam filmi için seçmelere gittiğinde ona eşlik etti. Bekleme salonunda beklerlerken oradaki cast direktörü seçmelere onun da girmemi istedi. Ve sonuç …o seçildi.

2004 yılında "Bütün Çocuklarım" adlı dizi film ile Kadir İnanır, Jülide Kural,Filiz Taçbaş, Menderes Samancılar, Bahar Erdeniz, Almila Uluer, Ufuk Özkan, Işıl Sergen, Murat Yıldırım, Nil Erkoçlar, Demet Evgar ile birlikte oynayarak dizi film oyuncusu oldu.

2011 yılında "Adını Feriha Koydum" adlı dizide Kaptan Levent karakteri canlandırdı. Vahide Gördüm, Hazal Kaya, Metin Çekmez, Cihan Okan,Çağatay Ulusoy ile birlikte oynadı.

2014 yılında "Güllerin Savaşı" başrolünü Canan Ergüder, Damla Sönmez veSercan Badur ile paylaştığı dizi filmde oynadı.

2014 yılında yönetmenliğini Biray Dalkıran'ın üstlendiği "Seni Seviyorum Adamım" romantik komedi türündeki adlı sinema filminde başrolleri Gizem Karaca ve Barış Kılıç paylaşırken onlara kadroda, Asuman Dabak, Ayşen Gruda, Serhat Özcan, Orçun Kaptan, Yıldız Kültür isimleri eşlik ediyor.

Barış Kılıç, 2007 yılında evlendi. 2 çocuğu vardır.