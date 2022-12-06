Haberler Yaşam BARTIN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | Bartın TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi ile 2+1 3+1 sorgulama canlı yayında!

Giriş Tarihi: 06.12.2022 08:14 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 08:14

BARTIN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | Bartın TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi ile 2+1 3+1 sorgulama canlı yayında!

TOKİ sosyal konut projesi 250 bin konut hak sahibi belirleme kurası il il gerçekleşmeye devam ediyor. Haftalık olarak takip edilen takvime göre Bartın kuraları 6 Aralık 2022 (bugün) çekiliyor. Bartın TOKİ kura sonuçları Kozcağız, Merkez, Amasra ilçelerinde çekilecek. Toplamda 850 konutun hak sahiplerine ulaştırılmasını sağlayacak başvuru sonuçları Bartın TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı ile takip edilecek. Engelli, genç ve emekli gibi kategorilerde çekilen konut kuraları daha sonra Bartın TOKİ kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 sorgulama ekranında olacak. Peki, TOKİ Bartın kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, canlı yayın ile sonuçları...