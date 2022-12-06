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Haberler Yaşam BARTIN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | Bartın TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi ile 2+1 3+1 sorgulama canlı yayında!
Giriş Tarihi: 06.12.2022 08:14 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 08:14

BARTIN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | Bartın TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi ile 2+1 3+1 sorgulama canlı yayında!

TOKİ sosyal konut projesi 250 bin konut hak sahibi belirleme kurası il il gerçekleşmeye devam ediyor. Haftalık olarak takip edilen takvime göre Bartın kuraları 6 Aralık 2022 (bugün) çekiliyor. Bartın TOKİ kura sonuçları Kozcağız, Merkez, Amasra ilçelerinde çekilecek. Toplamda 850 konutun hak sahiplerine ulaştırılmasını sağlayacak başvuru sonuçları Bartın TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı ile takip edilecek. Engelli, genç ve emekli gibi kategorilerde çekilen konut kuraları daha sonra Bartın TOKİ kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 sorgulama ekranında olacak. Peki, TOKİ Bartın kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, canlı yayın ile sonuçları...

BARTIN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | Bartın TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi ile 2+1 3+1 sorgulama canlı yayında!

Bartın TOKİ kura çekimi sonuçları canlı yayın ile takip ediliyor. İlk Evim İlk İş Yerim projesi için çekilecek kuralar Bartın Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. 2022 TOKİ Bartın kura sonuçları sorgulama işlemleri resmi internet sayfası üzerinden başlayacak. Yeni takvimle birlikte Batı Karadeniz bölgesinde başlayan sosyal konut kuraları 2023 Mart ayına kadar devam edecek. Bartın TOKİ kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 sorgulama işlemleri başladı. İşte, Bartın TOKİ kura çekilişi canlı izle!

BARTIN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | Bartın TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi ile 2+1 3+1 sorgulama canlı yayında!

TOKİ KURA ÇEKİMİ BARTIN VE KONYA'DA GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Sonuçlar il il belli olmaya devam ediyor. 6 Aralık bugün Konya ve Bartın'da çekiliş gerçekleşiyor.

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BARTIN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | Bartın TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi ile 2+1 3+1 sorgulama canlı yayında!

TOKİ BARTIN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

3 ilçede toplamda 850 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Bartın kura çekimi 6 Aralık 2022 tarihinde bugün çekilecek.

Belirtilen tarihte saat 10.00'da başlayan kura Bartın Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda olacak.

BARTIN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | Bartın TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi ile 2+1 3+1 sorgulama canlı yayında!

TOKİ BARTIN KONUTLARI NEREDE?

2022 TOKİ Bartın kura çekimi 6 Aralık saat 10.00'da başlıyor. İşte TOKİ Bartın evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:

BARTIN MERKEZ: 400 konut

BARTIN AMASRA: 100

BARTIN KOZCAĞIZ: 350

BARTIN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | Bartın TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi ile 2+1 3+1 sorgulama canlı yayında!

2022 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

Bartın TOKİ kura sonuçları için

TOKİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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