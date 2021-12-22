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Haberler Yaşam Bartın’da okullar tatil mi? Yarın 23 Aralık Bartın’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı
Giriş Tarihi: 22.12.2021 23:24 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 23:24

Bartın’da okullar tatil mi? Yarın 23 Aralık Bartın’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

Bartın'da okullar tatil mi sorusuna ilçede etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle yanıt arıyor. Kar yağışı sebebiyle pek çok ilde okullar tatil ediliyor. Kent merkezi ve ilçelerinde dün akşamdan itibaren devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken ilgili kurumdan gelecek son dakika açıklaması bekleniyordu. Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer alan ilimizde eğitim gören öğrenciler ise yarınki durumu merak ediyor. Peki Bartın'da okullar tatil mi? Yarın 23 Aralık 2021 Bartın'da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

Bartın’da okullar tatil mi? Yarın 23 Aralık Bartın’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve kar yağışı uyarısı peş peşe gelirken Bartın'da okullar tatil mi merak ediliyor. Valilikler tarafından bildirilen kararlara göre geçtiğimiz gün; yoğun kar yağışı nedeniyle Sinop, Zonguldak, Rize'nin bazı ilçelerinde eğitime ara verildi. Valilik veya MEB'ten Bartın'da okulların tatil edildiğine ilişkin bilgi araştırılırken detaylar geldi. Peki Bartın'da okullar tatil mi? Yarın 23 Aralık Bartın'da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil?

Bartın’da okullar tatil mi? Yarın 23 Aralık Bartın’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

BARTIN'DA OKULLAR TATİL Mİ? 23 ARALIK 2021

23 Aralık Perşembe günü için Bartın'da okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Konu ile ilgili ise resmi açıklama geldi.

Bartın'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren yoğun buzlanma beklendiğinden 23 Aralık Perşembe günü ilimiz genelindeki tüm ilk ve ortaokullar ile liselerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim öğretime uzaktan devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, kent genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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Bartın’da okullar tatil mi? Yarın 23 Aralık Bartın’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

METEOROLOJİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Kocaeli, Yalova, Sakarya, Sivas, Bolu, Karabük ve Siirt çevreleri ile İstanbul'un Anadolu yakasının karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

Bartın’da okullar tatil mi? Yarın 23 Aralık Bartın’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı
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Bartın’da okullar tatil mi? Yarın 23 Aralık Bartın’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı
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