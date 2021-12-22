Bartın’da okullar tatil mi? Yarın 23 Aralık Bartın’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

Bartın'da okullar tatil mi sorusuna ilçede etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle yanıt arıyor. Kar yağışı sebebiyle pek çok ilde okullar tatil ediliyor. Kent merkezi ve ilçelerinde dün akşamdan itibaren devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken ilgili kurumdan gelecek son dakika açıklaması bekleniyordu. Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer alan ilimizde eğitim gören öğrenciler ise yarınki durumu merak ediyor. Peki Bartın'da okullar tatil mi? Yarın 23 Aralık 2021 Bartın'da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı