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Bartın’da yarın okullar tatil mi? Valilik son dakika açıkladı! 24 Şubat Bartın’da okullar tatil edildi mi?
Giriş Tarihi: 23.02.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
15:04
Bartın’da yarın okullar tatil mi? Valilik son dakika açıkladı! 24 Şubat Bartın’da okullar tatil edildi mi?
Bartın'da etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. 24 Şubat'ta okulların tatil olup olmadığı merak edilirken, gözler Valilikten gelen son dakika açıklamalarına çevrildi. Yoğun kar yağışının ulaşımı aksatma ihtimali ve hava şartlarının eğitim üzerindeki etkisi nedeniyle yetkililerden yapılan duyurular büyük önem taşıyor. Peki,Bartın'da yarın okullar tatil mi? İşte güncel gelişmeler ve Valiliğin açıklamalarıyla birlikte bölgedeki hava durumu detayları…