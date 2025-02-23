Bartın’da yarın okullar tatil mi? Valilik son dakika açıkladı! 24 Şubat Bartın’da okullar tatil edildi mi?

VALİLİK SON DAKİKA AÇIKLADI! BARTIN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bartın'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre il genelinde kuvvetli kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Bu doğrultuda yarın il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, gündüz bakımevleri ve Kur'an kursları) eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: