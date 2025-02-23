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Haberler Yaşam Bartın’da yarın okullar tatil mi? Valilik son dakika açıkladı! 24 Şubat Bartın’da okullar tatil edildi mi?
Giriş Tarihi: 23.02.2025 15:04 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 15:04

Bartın’da yarın okullar tatil mi? Valilik son dakika açıkladı! 24 Şubat Bartın’da okullar tatil edildi mi?

Bartın'da etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. 24 Şubat'ta okulların tatil olup olmadığı merak edilirken, gözler Valilikten gelen son dakika açıklamalarına çevrildi. Yoğun kar yağışının ulaşımı aksatma ihtimali ve hava şartlarının eğitim üzerindeki etkisi nedeniyle yetkililerden yapılan duyurular büyük önem taşıyor. Peki,Bartın'da yarın okullar tatil mi? İşte güncel gelişmeler ve Valiliğin açıklamalarıyla birlikte bölgedeki hava durumu detayları…

Bartın’da yarın okullar tatil mi? Valilik son dakika açıkladı! 24 Şubat Bartın’da okullar tatil edildi mi?

Bartın'da soğuk hava dalgası ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Öğrenciler ve veliler, 24 Şubat'ta okulların tatil edilip edilmediğini merak ederken, Yetkililer, hava koşullarını değerlendirerek gerekli duyuruları yaparken, Bartın'da okulların durumu hakkında en güncel bilgileri öğrenmek isteyenler resmi açıklamaları bekliyor. Peki, Bartın'da yarın okullar tatil mi? İşte Valilik son dakika açıkladı!

Bartın’da yarın okullar tatil mi? Valilik son dakika açıkladı! 24 Şubat Bartın’da okullar tatil edildi mi?

VALİLİK SON DAKİKA AÇIKLADI! BARTIN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bartın'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre il genelinde kuvvetli kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Bu doğrultuda yarın il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, gündüz bakımevleri ve Kur'an kursları) eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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Bartın’da yarın okullar tatil mi? Valilik son dakika açıkladı! 24 Şubat Bartın’da okullar tatil edildi mi?

"Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden kadın personel de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Verilen hizmetin niteliği gereği 7/24 esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılıp tedbir alınacaktır."

Bartın’da yarın okullar tatil mi? Valilik son dakika açıkladı! 24 Şubat Bartın’da okullar tatil edildi mi?
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Bartın’da yarın okullar tatil mi? Valilik son dakika açıkladı! 24 Şubat Bartın’da okullar tatil edildi mi?
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