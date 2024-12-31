Başak Burcu 2025 yorumu: Başak burçlarını yeni yılda neler bekliyor? Aşk, para, sağlık, iş…

BAŞAK BURCUNU YENİ YILDA NELER BEKLİYOR?

Sevgili Başak burçları, yeni yıla girmemiz ile birlikte eşinizle, yakın arkadaşlarınızla ve ortaklarınızla olan ilişkilerinizde daha fedakar hareket edebilirsiniz. Bu özellik, hem uzlaşmaların hem de zaman zaman zıtlaşmaların yaşanmasına yol açabilir. Normal kişiliğinizden farklı bir yapıda hissedebilir ve olaylara farklı bir perspektiften bakabilirsiniz.

29 Mart'ta Koç burcunda gerçekleşecek Güneş Tutulması, Merkür ve Venüs Retro'su ile birleşiyor. Ruhsal enerjinizin desteğiyle manevi yönünüz güçlenecek ve planladığınız olaylar, kendiliğinden doğru bir şekilde ilerlemeye başlayacak. Bu dönem, yaşamınızda uzun süre etkisi sürecek önemli başlangıçlar için fırsatlar sunuyor.