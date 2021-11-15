HaberlerYaşamBaşak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz'un sitesinde toplantı! İnanılmaz tesadüf: Skandalları bakın kim açıkladı!
Giriş Tarihi: 15.11.2021 11:56Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 11:58
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz'un sitesinde toplantı! İnanılmaz tesadüf: Skandalları bakın kim açıkladı!
Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledildi. Korkunç olayın ardından katilin yaşadığı sitede toplantı yapıldığı öğrenildi. Cani ile komşu olan Şebnem Şirin'in teyzesi, yaşanan skandallardan şöyle bahsetti...