Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Başak Cengiz’in ailesi mezara koştu: Annesi yürek dağladı: Tek isteğim…
Giriş Tarihi: 01.05.2022 12:54 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 12:54

Başak Cengiz’in ailesi mezara koştu: Annesi yürek dağladı: Tek isteğim…

İstanbul'da uğradığı kılıçlı saldırı sonucu yaşamını kaybeden ve kadın cinayetlerinin simge isimlerinden biri haline gelen Başak Cengiz'in ailesi, evlatları olmadan geçirecekleri ilk bayram öncesinde kızlarını, çiçeklerle donattıkları mezarı başında andı. Anne Beyhan Cengiz'in feryatları yürekleri dağladı: Biliyoruz Başak geri gelmeyecek ama Başak gibi başka güllerin kırılmaması için acımızın ilk gününden itibaren mücadele ettik. Dileğim, bir daha Başak gibi güllerin, çınarların kanı yere dökülmesin. Artık tek isteğim bu…

Başak Cengiz’in ailesi mezara koştu: Annesi yürek dağladı: Tek isteğim…

İstanbul'da kaldırımda yürüdüğü esnada samuray kılıcı ile öldürülen mimar Başak Cengiz'in ailesi, evlatlarından ayrı geçirdikleri ilk bayramın derin acısını yaşıyor. Ataşehir'de 9 Kasım 2021'de akşam bir sitenin önünde yürüdüğü esnada, bu sitede oturan Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısına uğrayarak yaşamını kaybeden 28 yaşındaki Başak Cengiz, geride gözü yaşlı ailesini, düğün hazırlıkları yaptığı nişanlısını ve sevenlerini bıraktı.

Başak Cengiz’in ailesi mezara koştu: Annesi yürek dağladı: Tek isteğim…

Bu olay sonrası kadın cinayetlerinin simge isimlerinden biri haline gelen Cengiz'in ismi şu an Türkiye'nin dört bir yanında birçok alanda yaşatılıyor. Genç kadını samuray kılıcıyla öldüren sanık Can Göktuğ Boz ise "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Başak Cengiz’in ailesi mezara koştu: Annesi yürek dağladı: Tek isteğim…

Kızlarının katilinin en ağır cezayı almasıyla bir nebze rahatlayan ama acıları dinmeyen Cengiz ailesi, yakınları ve genç kadının nişanlısı Mahir Mızrak arife gününde Karşıyaka Mezarlığı'ndaydı. Kızlarının buradaki mezarını çiçeklerle donatan aile, Başak Cengiz'in sevenleri ile birlikte yavruları için dua etti ve Kuran-ı Kerim okuttu.

Başak Cengiz’in ailesi mezara koştu: Annesi yürek dağladı: Tek isteğim…

Anne Beyhan Cengiz, burada yaptığı açıklamada, kızının yaşamı boyunca güçlü, azimli, çalışkan ve tüm canlılara karşı çok merhametli biri olduğunu anlattı.

Başak Cengiz’in ailesi mezara koştu: Annesi yürek dağladı: Tek isteğim…

Gözyaşlarını tutamayan acılı anne, "Biliyoruz Başak geri gelmeyecek ama Başak gibi başka güllerin kırılmaması için acımızın ilk gününden itibaren mücadele ettik. Dileğim, bir daha Başak gibi güllerin, çınarların kanı yere dökülmesin. Artık tek isteğim bu." dedi.

SON DAKİKA