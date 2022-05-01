Haberler Yaşam Başak Cengiz’in ailesi mezara koştu: Annesi yürek dağladı: Tek isteğim…

Giriş Tarihi: 01.05.2022 12:54 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 12:54

Başak Cengiz’in ailesi mezara koştu: Annesi yürek dağladı: Tek isteğim…

İstanbul'da uğradığı kılıçlı saldırı sonucu yaşamını kaybeden ve kadın cinayetlerinin simge isimlerinden biri haline gelen Başak Cengiz'in ailesi, evlatları olmadan geçirecekleri ilk bayram öncesinde kızlarını, çiçeklerle donattıkları mezarı başında andı. Anne Beyhan Cengiz'in feryatları yürekleri dağladı: Biliyoruz Başak geri gelmeyecek ama Başak gibi başka güllerin kırılmaması için acımızın ilk gününden itibaren mücadele ettik. Dileğim, bir daha Başak gibi güllerin, çınarların kanı yere dökülmesin. Artık tek isteğim bu…