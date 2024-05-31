Haberler
Yaşam
Başak Tekin’i sokak ortasında öldürmüştü: Bıraktığı not dehşete düşürdü!
Giriş Tarihi: 31.05.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
10:25
Başak Tekin’i sokak ortasında öldürmüştü: Bıraktığı not dehşete düşürdü!
İstanbul'da Başak Tekin, eski sevgilisi Özgür Kemal Akdemir tarafından sokak ortasında katledildi. Olaya ait kamera görüntüleri ise tüyler ürpertti. Başak Tekin'i adım adım takip ettiği tespit edilen Özgür Kemal Akdemir'in bıraktığı son not dikkat çekti! İşte kan donduran cinayette kan donduran detaylar…