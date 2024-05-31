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Haberler Yaşam Başak Tekin’i sokak ortasında öldürmüştü: Bıraktığı not dehşete düşürdü!
Giriş Tarihi: 31.05.2024 10:25 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 10:25

Başak Tekin’i sokak ortasında öldürmüştü: Bıraktığı not dehşete düşürdü!

İstanbul'da Başak Tekin, eski sevgilisi Özgür Kemal Akdemir tarafından sokak ortasında katledildi. Olaya ait kamera görüntüleri ise tüyler ürpertti. Başak Tekin'i adım adım takip ettiği tespit edilen Özgür Kemal Akdemir'in bıraktığı son not dikkat çekti! İşte kan donduran cinayette kan donduran detaylar…

İHA
Başak Tekin’i sokak ortasında öldürmüştü: Bıraktığı not dehşete düşürdü!

Korkunç olay İstanbul Beyoğlu Hasköy'de dün saat 08.30 sıralarında meydana gören olayda Özgür Kemal Akdemir (31), sabah saatlerinde tartıştığı eski sevgilisi Başak Tekin'i sokak ortasında başına tek el ateş ederek öldürmüş, kendisini de başından vurması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Yaşanan dehşetin yeni detayları ortaya çıkmıştı.

Başak Tekin’i sokak ortasında öldürmüştü: Bıraktığı not dehşete düşürdü!

ERZİNCAN'DAN GELİP ÖLDÜRDÜ!

Edilen bilgiye göre Akdemir ile Tekin'in 2009 yılında tanışıp sevgili oldukları, yaklaşık 10 sene beraber oldukları, ancak Tekin'in Akdemir'den uyuşturucu madde kullandığı için ayrıldığı öğrenilmişti.

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Başak Tekin’i sokak ortasında öldürmüştü: Bıraktığı not dehşete düşürdü!

Yaklaşık 5 sene önce ayrıldığı öğrenilen Tekin'i, Akdemir'in takıntı haline getirdiği ortaya çıkmıştı. Bu süreçte Başak Tekin'in nişanlandığını duyan Akdemir'in, akşam Erzincan'dan otobüse binip sabah İstanbul'a geldiği öğrenilmişti.

Başak Tekin’i sokak ortasında öldürmüştü: Bıraktığı not dehşete düşürdü!

NİŞANLANDIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜ!

Direkt olarak olay yerine yakın yerde ailesiyle yaşayan Başak Tekin'in adresine giden Akdemir'in işe giden genç kızın silahla önünü kestiği ortaya çıkmıştı. Ardından zorla kızı yürüten şahsın sokak ortasında çıkan kavgada onu başından vurduğu ve kendi başına da bir el sıktığı bilgisine ulaşılmıştı.

Başak Tekin’i sokak ortasında öldürmüştü: Bıraktığı not dehşete düşürdü!

Öte yandan Özgür Kemal Akdemir'in "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 10 adet kaydı olduğu ortaya çıkmıştı. Ağır yaralı şahıs ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

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