Başak Tekin’i sokak ortasında öldürmüştü: Bıraktığı not dehşete düşürdü!

NİŞANLANDIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜ!

Direkt olarak olay yerine yakın yerde ailesiyle yaşayan Başak Tekin'in adresine giden Akdemir'in işe giden genç kızın silahla önünü kestiği ortaya çıkmıştı. Ardından zorla kızı yürüten şahsın sokak ortasında çıkan kavgada onu başından vurduğu ve kendi başına da bir el sıktığı bilgisine ulaşılmıştı.