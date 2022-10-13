Haberler Yaşam Başakşehir Rigas maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 13.10.2022 15:27 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 15:27

UEFA Konferans Ligi'nde A Grubu'nda henüz gol yemeyen ve 7 puanla grup liderliğini elinde bulunduran İstanbul ekibi, Letonya ekibi ile karşılaşacak. Karşılaşma hakkında Başakşehir Rigas Skola maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak soruları yöneltiliyor. Ülke puanı sıralamasını yükselten Başakşehir, Avrupa'da doludizgin ilerliyor. Bu maçı kazanarak gruptan çıkma şansını yükseltmek istiyor. Peki, Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Başakşehir Rigas maçı hangi kanalda? İşte detaylar…