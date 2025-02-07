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Başakşehir'deki yangında yürek yakan detay: Minik Nazlıcan kendini feda etti ailesini kurtardı! Acılı baba anlattı
Giriş Tarihi: 07.02.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
16:55
Başakşehir'deki yangında yürek yakan detay: Minik Nazlıcan kendini feda etti ailesini kurtardı! Acılı baba anlattı
Başakşehir'de 3 katlı binanın en üst katında yaşanan yangınla ilgili yürek yakan bir detay ortaya çıktı. Elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın sırasında ailesini uyandıran Nazlıcan Pehlivan (12) hayatını kaybetti. Acılı baba Oktay Pehlivan, "Çocuk kalkıp abisini çağırmasa, çocuklar bizi uyandırmamış olsa ne ben ne de diğer taraftaki kızlarım ne de buradaki çocuklar hiçbir tanesi şu anda hayatta olmayacaktık. Bizi kurtardı ama kendisini feda etti." dedi.