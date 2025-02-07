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Haberler Yaşam Başakşehir'deki yangında yürek yakan detay: Minik Nazlıcan kendini feda etti ailesini kurtardı! Acılı baba anlattı
Giriş Tarihi: 07.02.2025 16:18 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:55

Başakşehir'deki yangında yürek yakan detay: Minik Nazlıcan kendini feda etti ailesini kurtardı! Acılı baba anlattı

Başakşehir'de 3 katlı binanın en üst katında yaşanan yangınla ilgili yürek yakan bir detay ortaya çıktı. Elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın sırasında ailesini uyandıran Nazlıcan Pehlivan (12) hayatını kaybetti. Acılı baba Oktay Pehlivan, "Çocuk kalkıp abisini çağırmasa, çocuklar bizi uyandırmamış olsa ne ben ne de diğer taraftaki kızlarım ne de buradaki çocuklar hiçbir tanesi şu anda hayatta olmayacaktık. Bizi kurtardı ama kendisini feda etti." dedi.

Oğuzhan UYSAL
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Başakşehir’deki yangında yürek yakan detay: Minik Nazlıcan kendini feda etti ailesini kurtardı! Acılı baba anlattı

Yangın, bugün saat 06.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Çağlayan Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında çıktı. Elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın kısa sürede dairenin tamamını sardı.

Başakşehir’deki yangında yürek yakan detay: Minik Nazlıcan kendini feda etti ailesini kurtardı! Acılı baba anlattı

Yangını farkederek uyanan Nazlıcan Pehlivan, aynı odayı paylaştığı ağabeyini uyandırdı. Ağabey, aileye haber vermek için odadan çıkarken alevlerin bir anda yükselmesiyle birlikte Nazlıcan mahsur kaldı.

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Başakşehir’deki yangında yürek yakan detay: Minik Nazlıcan kendini feda etti ailesini kurtardı! Acılı baba anlattı

5 KİŞİNİN HAYATINI KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Nazlıcan'ı bulan itfaiye ekipleri dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Nazlıcan'ın öldüğü belirledi. Daire ise kullanılamaz hale geldi.

Başakşehir’deki yangında yürek yakan detay: Minik Nazlıcan kendini feda etti ailesini kurtardı! Acılı baba anlattı

"BİZİ KURTARDI AMA KENDİSİNİ FEDA ETTİ"

Nazlıcan'ın babası Oktay Pehlivan, "Akşam uyuduğumuzda bir şey yoktu. Elektrikli soba yanımda. Elektrikli ocağı prize taktık. Lambiri tavan olduğu için sabah saat 6 gibi yanmaya başlıyor. Tabii kabloları ısınma yapıyor. Elektrikli ocaktan dolayı. Önce tavan yanmaya başlıyor, tavan yanınca benim kızın yatağı oradaydı. 14 yaşındaki abisi ise burada yatıyordu. Tavanı komple alev sardıktan sonra kızım abisine sesleniyor."

Başakşehir’deki yangında yürek yakan detay: Minik Nazlıcan kendini feda etti ailesini kurtardı! Acılı baba anlattı

"Abi kalk annemleri kaldır diyor. Ev yanıyor. Çocuk kalkıyor ama zaten o anda alevler evin yarısını sarmış. Abisi bizi kurtarmaya gelirken bağırıyor Nazlıcan sen de gel. O da diyor ki, 'abi gelemiyorum, yatağım yanıyor. Alevlerden dolayı gelemiyorum, babamı kaldırın, beni kurtarın' diyor. Muhammed beni kaldırdığında, yerden bir 30 santimetre yukarıya kadar komple alevler içerisindeydi burası. Simsiyah duman vardı, dumandan alevler dışarıya doğru püskürme yapıyordu. "

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