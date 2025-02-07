Başakşehir’deki yangında yürek yakan detay: Minik Nazlıcan kendini feda etti ailesini kurtardı! Acılı baba anlattı

"Abi kalk annemleri kaldır diyor. Ev yanıyor. Çocuk kalkıyor ama zaten o anda alevler evin yarısını sarmış. Abisi bizi kurtarmaya gelirken bağırıyor Nazlıcan sen de gel. O da diyor ki, 'abi gelemiyorum, yatağım yanıyor. Alevlerden dolayı gelemiyorum, babamı kaldırın, beni kurtarın' diyor. Muhammed beni kaldırdığında, yerden bir 30 santimetre yukarıya kadar komple alevler içerisindeydi burası. Simsiyah duman vardı, dumandan alevler dışarıya doğru püskürme yapıyordu. "