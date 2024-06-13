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BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI 2024: Takdir ve Teşekkür belgesi alana karne hediyesi parası veriliyor mu, ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 13.06.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
12:08
BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI 2024: Takdir ve Teşekkür belgesi alana karne hediyesi parası veriliyor mu, ne kadar, kaç TL?
2023-2024 Eğitim öğretim dönemi 14 Haziran Cuma günü karnelerin verilmesiyle son bulacak. Tüm yıl çalışarak takdir ve teşekkür belgesi almaya hak kazanan öğrenciler karne hediyesi sorgulamalarına başladı. Geçtiğimiz senelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere müjdeyi duyurmuştu ve Başarı Teşvik Programı adı altında sağlanacak ödemelerde asgari ücret baz alınarak yapılmıştı. Peki, Haziran 2024 takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere para yardımı yapılacak mı? İşte, Başarı Teşvik Programı hakkında detaylar!