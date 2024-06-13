BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI 2024: Takdir ve Teşekkür belgesi alana karne hediyesi parası veriliyor mu, ne kadar, kaç TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz dönemlerde müjdesi verilen başarı teşvik programı kapsamında öğrencilere 5 bin TL'ye kadar para yardımı yapılacak. "İlkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören ve belge alıp sınavlarda başarılı olan öğrenciler başarı teşvik programına dahil edilecek." demişti! Peki, Takdir ve Teşekkür belgesi alana karne hediyesi parası veriliyor mu, ne kadar?