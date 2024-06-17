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BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURU 2024: Takdir ve Teşekkür belgesi alana karne hediyesi parası veriliyor mu, ne kadar, nasıl başvurulur?
Giriş Tarihi: 17.06.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
14:35
BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURU 2024: Takdir ve Teşekkür belgesi alana karne hediyesi parası veriliyor mu, ne kadar, nasıl başvurulur?
2023-2024 Eğitim öğretim dönemi için Takdir ve Teşekkür belgesi alana karne hediyesi parası veriliyor mu araştırmaları başladı. Geçtiğimiz yıllarda İlkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören ve belge alıp sınavlarda başarılı olan öğrenciler başarı teşvik programına dahil ediliyordu. Başarı Teşvik Programı adı altında sağlanacak ödemelerde asgari ücret baz alınarak yapılmıştı. Peki, Takdir ve Teşekkür belgesi alana karne hediyesi parası veriliyor mu, ne kadar?