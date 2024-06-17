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Haberler Yaşam BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURU 2024: Takdir ve Teşekkür belgesi alana karne hediyesi parası veriliyor mu, ne kadar, nasıl başvurulur?
Giriş Tarihi: 17.06.2024 14:35 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 14:35

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURU 2024: Takdir ve Teşekkür belgesi alana karne hediyesi parası veriliyor mu, ne kadar, nasıl başvurulur?

2023-2024 Eğitim öğretim dönemi için Takdir ve Teşekkür belgesi alana karne hediyesi parası veriliyor mu araştırmaları başladı. Geçtiğimiz yıllarda İlkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören ve belge alıp sınavlarda başarılı olan öğrenciler başarı teşvik programına dahil ediliyordu. Başarı Teşvik Programı adı altında sağlanacak ödemelerde asgari ücret baz alınarak yapılmıştı. Peki, Takdir ve Teşekkür belgesi alana karne hediyesi parası veriliyor mu, ne kadar?

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURU 2024: Takdir ve Teşekkür belgesi alana karne hediyesi parası veriliyor mu, ne kadar, nasıl başvurulur?

2023-2024 Eğitim öğretim dönemi 14 Haziran Cuma günü son buldu. Tüm yıl çalışarak takdir ve teşekkür belgesi almaya hak kazanan öğrenciler Başarı Teşvik Programını yakından takip ediyor. Geçtiğimiz senelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere müjdeyi duyurmuştu ve Başarı Teşvik Programı adı altında sağlanacak ödemelerde asgari ücret baz alınarak yapılmıştı. Peki, Takdir ve Teşekkür belgesi alana karne hediyesi parası veriliyor mu, ne kadar, nasıl başvurulur?

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURU 2024: Takdir ve Teşekkür belgesi alana karne hediyesi parası veriliyor mu, ne kadar, nasıl başvurulur?

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BU YIL VAR MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen başarı teşvik programı başvurularına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Gözler Bakanlıkta...

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BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURU 2024: Takdir ve Teşekkür belgesi alana karne hediyesi parası veriliyor mu, ne kadar, nasıl başvurulur?

2023 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan, başarı teşvik programı hakkında şu ifadelere yer vermişti; ''Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar, dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz. Ayrıca 4 yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize, aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız. YÖK'ün belirlediği dünyada ilk 500 üniversiteye girme hakkı kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız. Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunu öğrencilerimiz ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına giderek iş hayatına atılacak gençlerimize de asgari ücrete orantılı desteğimiz olacak.''

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURU 2024: Takdir ve Teşekkür belgesi alana karne hediyesi parası veriliyor mu, ne kadar, nasıl başvurulur?

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başarı teşvik programı başvuru tarihi ile ilgili şu ana kadar herhangi bir duyuru yapılmadı.Programa dair başvuruların ne zaman ve nasıl alınacağı belli olduğunda haberimize eklenecektir.

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURU 2024: Takdir ve Teşekkür belgesi alana karne hediyesi parası veriliyor mu, ne kadar, nasıl başvurulur?

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI İLE ÖĞRENCİLERE NE KADAR ÖDENECEK?

Başarı Teşvik Programı adı altında sağlanacak ödemelerde asgari ücret baz alınacak. İlk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı destek verilecek.

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