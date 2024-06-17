BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURU 2024: Takdir ve Teşekkür belgesi alana karne hediyesi parası veriliyor mu, ne kadar, nasıl başvurulur?

2023-2024 Eğitim öğretim dönemi 14 Haziran Cuma günü son buldu. Tüm yıl çalışarak takdir ve teşekkür belgesi almaya hak kazanan öğrenciler Başarı Teşvik Programını yakından takip ediyor. Geçtiğimiz senelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere müjdeyi duyurmuştu ve Başarı Teşvik Programı adı altında sağlanacak ödemelerde asgari ücret baz alınarak yapılmıştı. Peki, Takdir ve Teşekkür belgesi alana karne hediyesi parası veriliyor mu, ne kadar, nasıl başvurulur?