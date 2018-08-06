Başarıyı 'solucanlarla' yakaladı

Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Nursel Nur, çevresindekilerin olumsuz yorumlarına rağmen solucan gübresi üreterek kendi işinin sahibi oldu. Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Nursel Nur, çevresindekilerin olumsuz yorumlarına rağmen solucan gübresi üreterek kendi işinin sahibi oldu. Okuduğu bölümle ilgili iş arayışına giren genç kız, müteahhit olan babasının tavsiyesiyle hiç bilmediği solucan gübresi üretimine merak sardı. İnternetten yaptığı araştırmalarla bu işe girmeye karar veren Nur, ailesinden aldığı destekle kendi tesisini kurdu.