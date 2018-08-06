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'solucanlarla' yakaladı

Giriş Tarihi: 06.08.2018 16:16 Güncelleme Tarihi: 06.08.2018 16:32
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'solucanlarla' yakaladı
Başarıyı 'solucanlarla' yakaladı

Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Nursel Nur, çevresindekilerin olumsuz yorumlarına rağmen solucan gübresi üreterek kendi işinin sahibi oldu.

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'solucanlarla' yakaladı
Başarıyı 'solucanlarla' yakaladı

Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Nursel Nur, çevresindekilerin olumsuz yorumlarına rağmen solucan gübresi üreterek kendi işinin sahibi oldu.

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'solucanlarla' yakaladı
Başarıyı 'solucanlarla' yakaladı

Okuduğu bölümle ilgili iş arayışına giren genç kız, müteahhit olan babasının tavsiyesiyle hiç bilmediği solucan gübresi üretimine merak sardı.

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'solucanlarla' yakaladı
Başarıyı 'solucanlarla' yakaladı

İnternetten yaptığı araştırmalarla bu işe girmeye karar veren Nur, ailesinden aldığı destekle kendi tesisini kurdu.

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'solucanlarla' yakaladı
Başarıyı 'solucanlarla' yakaladı
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'solucanlarla' yakaladı
Başarıyı 'solucanlarla' yakaladı
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'solucanlarla' yakaladı
Başarıyı 'solucanlarla' yakaladı
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